Размером свыше 500 000 километров: Солнце может обрушить на Землю гигантский протуберанец

В ближайшие несколько дней главной опасностью, которая грозит Земле от Солнца, будут не вспышки высокой мощности, а вероятность того, что от светила оторвётся огромный протуберанец, сформировавшийся в центре диска звезды. Об этом в телеграм-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Основным источником возможных угроз для Земли в ближайшие 2–3 дня будут не мощные солнечные вспышки Х-класса, а риск отрыва от Солнца гигантского протуберанца, сформированного сейчас в центре солнечного диска. В настоящий момент протуберанец выглядит как тёмное волокно, что связано с высокой плотностью его вещества, блокирующей поступающее снизу излучение Солнца», — написал он.

Синоптик добавил, что размер протуберанца превосходит 500 000 километров, он висит в 10 000 километрах над поверхностью звезды, подобно облаку. Исследователи не в первый раз наблюдают за отрывом от звезды больших протуберанцев, но раньше они улетали в сторону других планет. На этот раз, по заявлениям сотрудников лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, солнечный отросток грозит Земле.

Эксперты надеются на то, что солнечное волокно утратит стабильность не ранее чем через 3-5 суток, это произойдёт ближе к краю солнечного диска и протуберанец, оторвавшись, полетит не к нашей планете. В то же время вспышка на солнце при таком большом образовании неизбежна, подытожил Леус.