Ноябрь «порадовал» вспышкой на Солнце высшего балла Х
Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце в ночь с 31 октября на 1 ноября
Вспышка X2.0 в активной области 3878 на севере Солнца. Фотографии из космоса. Обложка © xras.ru
Вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об этом говорится в сообщении учёных лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
«По данным телескопов, взрыв произошёл в области 3878 <…> Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 00:20 по московскому времени. По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0», — говорится в публикации.
Выброс плазмы на фоне вспышки был умеренным. По словам учёных, на Земле не стоит ждать прихода тяжёлых частиц, риска для космических аппаратов и главное — магнитных бурь.
Помимо этого, на Солнце также заметили ещё две средние и одну слабую вспышки.
Ранее на Солнце также фиксировали сразу две вспышки высшего уровня. Одна из них была высочайшего класса Х. По словам учёных, все явления сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. Из-за вспышек также произошли выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы.