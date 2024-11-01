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1 ноября, 09:16

Ноябрь «порадовал» вспышкой на Солнце высшего балла Х

Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце в ночь с 31 октября на 1 ноября

Вспышка X2.0 в активной области 3878 на севере Солнца. Фотографии из космоса. Обложка © xras.ru

Вспышка X2.0 в активной области 3878 на севере Солнца. Фотографии из космоса. Обложка © xras.ru

Вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об этом говорится в сообщении учёных лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«По данным телескопов, взрыв произошёл в области 3878 <…> Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 00:20 по московскому времени. По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0», — говорится в публикации.

Выброс плазмы на фоне вспышки был умеренным. По словам учёных, на Земле не стоит ждать прихода тяжёлых частиц, риска для космических аппаратов и главное — магнитных бурь.

Помимо этого, на Солнце также заметили ещё две средние и одну слабую вспышки.

Землю окутало облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября
Землю окутало облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября

Ранее на Солнце также фиксировали сразу две вспышки высшего уровня. Одна из них была высочайшего класса Х. По словам учёных, все явления сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. Из-за вспышек также произошли выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы.

Наталья Афонина
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