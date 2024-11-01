Ноябрь «порадовал» вспышкой на Солнце высшего балла Х

Вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об этом говорится в сообщении учёных лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«По данным телескопов, взрыв произошёл в области 3878 <…> Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 00:20 по московскому времени. По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0», — говорится в публикации.

Выброс плазмы на фоне вспышки был умеренным. По словам учёных, на Земле не стоит ждать прихода тяжёлых частиц, риска для космических аппаратов и главное — магнитных бурь.

Помимо этого, на Солнце также заметили ещё две средние и одну слабую вспышки.