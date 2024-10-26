На Солнце произошли две мощные вспышки за утро
На Солнце произошла уже вторая вспышка высшего уровня за утро. Одна из них высочайшего класса Х, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«26 октября в 09:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3873 (S15E57) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 35 минут. В 10:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3873 (S16E62) зарегистрирована вспышка Х1.9 продолжительностью 64 минуты», — уточнили в лаборатории.
Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, говорят учёные. Они указали на выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы. Приход этих выбросов к Земле и становится основной причиной магнитных бурь.
Ранее на Солнце впервые за две недели произошла вспышка высочайшего класса X3.3. Воздействие от этой вспышки может стать причиной слабых магнитных бурь 26 октября. Учёные отмечают, что после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).