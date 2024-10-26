На Солнце произошли две мощные вспышки за утро

На Солнце произошла уже вторая вспышка высшего уровня за утро. Одна из них высочайшего класса Х, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«26 октября в 09:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3873 (S15E57) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 35 минут. В 10:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3873 (S16E62) зарегистрирована вспышка Х1.9 продолжительностью 64 минуты», — уточнили в лаборатории.

Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, говорят учёные. Они указали на выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы. Приход этих выбросов к Земле и становится основной причиной магнитных бурь.