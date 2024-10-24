На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высочайшего класса X3.3
Исследователи заметили на поверхности Солнца мощнейшую вспышку самого высокого класса X впервые с 9 октября. Об этом доложили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) в беседе с ТАСС.
«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.
Учёные отмечают, что после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).
Напомним, 9 октября на солнце случилась «снайперская» вспышка, которая направилась точно на Землю. Возмущения геомагнитного поля Земли были длительными и достигали одного из высших уровней — G4.
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