На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высочайшего класса X3.3

Исследователи заметили на поверхности Солнца мощнейшую вспышку самого высокого класса X впервые с 9 октября. Об этом доложили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) в беседе с ТАСС.

«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.

Учёные отмечают, что после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).