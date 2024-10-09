«Не может промахнуться»: Солнце после взрыва выбросило плазму чётко в сторону Земли

На Солнце произошла мощная вспышка, выброс плазмы от которой был направлен прямо в сторону Земли. Из-за этого магнитная буря может начаться уже к концу недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 04:25 по Москве; максимум был достигнут в 04:58. Абсолютный балл был не очень высокий (X1.8), но есть ряд важных моментов», — сказано в публикации.

Приборы на Земле засекли крупный выброс плазмы, который не может «промахнуться» мимо нашей планеты, независимо от того, что покажут модели, уверены учёные.

«Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное — геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчётов. Вещество придёт где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября). Позже будут результаты моделирования», — уточнили в лаборатории.

Любопытным моментом является и место самой вспышки, которая произошла в огромном пятне на северной стороне Солнца (область номер 3848), возникшей десятью днями ранее. По словам специалистов, это пространство вело себя спокойно, из-за чего предполагалось, что последствий не будет. Однако центр всё же проснулся именно в тот момент, когда «нацелился» на Землю.