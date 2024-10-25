Мощный выброс плазмы на Солнце отзовётся магнитной бурей на Земле
Учёный Богачёв: Землю 26 октября накроет короткая магнитная буря
Солнце и Земля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Мощный выброс плазмы на Солнце 24 октября приведёт к магнитной бурей на Земле 26 октября, но есть хорошие новости – она будет слабой и короткой. Об этом рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв, комментируя опасения специалистов о сильной буре.
«Магнитных бурь сегодня не было вообще. Будет ли завтра? Короткая слабая буря возможна в середине дня. Но лютых событий точно не будет, их не прогнозируем ни мы, ни одно мировое агентство», — поделился доктор физико-математических наук в беседе с RT.
Ранее Life.ru подготовил рекомендации, как пережить магнитную бурю: отдыхайте больше, избегайте физических нагрузок, алкоголя и никотина, питайтесь правильно, регулярно проверяйте уровень сахара и измеряйте давление, держите под рукой необходимые препараты и ограничьте время, проводимое перед экранами.