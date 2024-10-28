Землю окутало облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября
Учёные заявили, что облако плазмы достигло Земли после вспышки на Солнце
Второе облако плазмы, которое было выброшено из-за вспышки на Солнце 26 октября, достигло Земли. Это — космическое явление не вызвало магнитных бурь, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
«Параметры плазмы также соответствуют расчётным: скорость солнечного вещества составляет около 600 км/с, температура около 700 тысяч градусов», — указано в сообщении.
По словам учёных, бурь пока не наблюдается, так как магнитное поле Земли держится. В лаборатории отметили, что о буре сообщат через какое-то время. При этом учёные назвали нулевой вероятность появления полярных сияний в европейской части.
Ранее Life.ru сообщал, что 26 октября на Солнце произошли две мощные вспышки за утро. Одна из них достигла высочайшего класса X. По словам учёных, эти явления сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.
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