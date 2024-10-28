Землю окутало облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября

Второе облако плазмы, которое было выброшено из-за вспышки на Солнце 26 октября, достигло Земли. Это — космическое явление не вызвало магнитных бурь, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«Параметры плазмы также соответствуют расчётным: скорость солнечного вещества составляет около 600 км/с, температура около 700 тысяч градусов», — указано в сообщении.

По словам учёных, бурь пока не наблюдается, так как магнитное поле Земли держится. В лаборатории отметили, что о буре сообщат через какое-то время. При этом учёные назвали нулевой вероятность появления полярных сияний в европейской части.