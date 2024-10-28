Синоптик Леус: На Земле началась слабая магнитная буря класса G1

«В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», — написал синоптик в телеграм-канале.

Леус дополнил, что, согласно прогнозам, буря может достичь среднего уровня. Она продлится в течение всего понедельника, а завершится утром во вторник, 29 октября.

А ранее Life.ru писал, что в 2025 году количество магнитных станет намного больше. По словам учёных NASA, это может повлиять на спутники и астронавтов в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS.