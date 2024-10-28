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28 октября, 09:00

Синоптик Леус: На Земле началась слабая магнитная буря класса G1

Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», — написал синоптик в телеграм-канале.

Леус дополнил, что, согласно прогнозам, буря может достичь среднего уровня. Она продлится в течение всего понедельника, а завершится утром во вторник, 29 октября.

Очередная магнитная буря обрушится на Землю 28 октября
Очередная магнитная буря обрушится на Землю 28 октября

А ранее Life.ru писал, что в 2025 году количество магнитных станет намного больше. По словам учёных NASA, это может повлиять на спутники и астронавтов в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS.

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Shutterstock / FOTODOM / remotevfx.com

Дарья Нарыкова
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