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18 октября, 09:56

NASA: В 2025-м количество магнитных бурь вырастет, что угрожает GPS и радио

Солнце достигло периода максимального солнечного цикла, что приведёт к большому количеству магнитных бурь и северных сияний в следующем году. Такими выводами поделились NASA. Учёные отметили, что активность Светила влияет на условия в космосе — «космическую погоду».

«Это может повлиять на спутники и астронавтов в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS, и электросети на Земле», — говорится в материале.

Также учёные отметили, что постоянные вспышки на Солнце были следствием активной фазы активности звезды. По мнению специалистов, она продлится ещё примерно год, после чего Солнце войдёт в фазу спада.

Земле предрекли катаклизмы планетарного масштаба из-за роста активности Солнца
Земле предрекли катаклизмы планетарного масштаба из-за роста активности Солнца

А ранее Life.ru сообщал, что в сентябре на Солнце была зафиксирована одна из крупнейших вспышек с 2017 года. Это четвёртое по мощности событие в этом солнечном цикле. С учётом расположения вспышки существует небольшая вероятность «касательного удара» по Земле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / remotevfx.com

Мария Любицкая
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