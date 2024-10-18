NASA: В 2025-м количество магнитных бурь вырастет, что угрожает GPS и радио

Солнце достигло периода максимального солнечного цикла, что приведёт к большому количеству магнитных бурь и северных сияний в следующем году. Такими выводами поделились NASA. Учёные отметили, что активность Светила влияет на условия в космосе — «космическую погоду».

«Это может повлиять на спутники и астронавтов в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS, и электросети на Земле», — говорится в материале.

Также учёные отметили, что постоянные вспышки на Солнце были следствием активной фазы активности звезды. По мнению специалистов, она продлится ещё примерно год, после чего Солнце войдёт в фазу спада.