Очередная магнитная буря обрушится на Землю 28 октября

Накануне произошла очередная мощная вспышка на Солнце, пик которой пришёлся на утро субботы. Это событие приведёт к магнитной буре, ожидаемой на Земле в понедельник, 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Интенсивность составила Х1,8. Как ожидается, солнечное вещество, выброшенное в космическое пространство этим взрывом, в ближайший понедельник заденет нашу планету. По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь, класса G1, возможных в период с 6 до 15 часов 28 октября», — отметил синоптик у себя в телеграм-канале.