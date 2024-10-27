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27 октября, 15:43

Очередная магнитная буря обрушится на Землю 28 октября

Накануне произошла очередная мощная вспышка на Солнце, пик которой пришёлся на утро субботы. Это событие приведёт к магнитной буре, ожидаемой на Земле в понедельник, 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Интенсивность составила Х1,8. Как ожидается, солнечное вещество, выброшенное в космическое пространство этим взрывом, в ближайший понедельник заденет нашу планету. По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь, класса G1, возможных в период с 6 до 15 часов 28 октября», — отметил синоптик у себя в телеграм-канале.

На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высочайшего класса X3.3
На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высочайшего класса X3.3

Накануне Life.ru сообщал, что за утро на Солнце произошли две мощные вспышки. Одна из них высочайшего класса Х. Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. Учёные указали на выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы.

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Shutterstock / FOTODOM / muratart

Александра Мышляева
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