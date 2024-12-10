На Солнце произошла мощная вспышка продолжительностью 19 минут

10 декабря 2024 года учёные зафиксировали на Солнце сильную вспышку рентгеновского излучения высокого класса М. Вспышка произошла в 09:48 по московскому времени и имела мощность M6.4. По продолжительности она составила 19 минут. Вслед за этим явлением специалисты отметили нарушение КВ-радиосвязи, сообщили в Гелиогеофизической службе «ИПГ».

Солнечные вспышки делятся на пять типов в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Наименьший класс — A0.0, который соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр, измеренной на орбите Земли. С каждым последующей буквой интенсивность излучения увеличивается в 10 раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызвать магнитные бури, влияющие на работу спутников, навигационных систем и затрудняющие радиосвязь.

Событие, зафиксированная 10 декабря, стало не единственным за этот период. Немного раньше, 8 декабря, на Солнце произошла мощная вспышка M9.4, продолжавшаяся 34 минуты. В этот день также были зарегистрированы ещё две — M1.1 и M1.8.

Солнечные вспышки — это не просто интересные астрономические явления. Они могут существенно повлиять на нашу повседневную жизнь. Например, большие солнечные вспышки могут нарушать работу спутников связи и навигации, а также приводить к сбоям в работе радиосвязи на Земле.

Кроме того, такие астрономические явления могут быть предвестниками более масштабных событий, таких как корональные выбросы масс (КВМ), когда огромные облака солнечной плазмы попадают в космос и могут достичь Земли, нарушив магнитосферу планеты. Это опасно для спутников, а также для астронавтов, находящихся вне ракеты.