«Галактический каннибализм» стал причиной ударной волны из космоса на Земле

Масштабное «столкновение» галактик в группе Квинтет Стефана, вызвавшее ударную волну, которая добралась до самой Земли — это типичный для космоса процесс. Об этом рассказал специалист из Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

«Можно называть его столкновением галактик или галактическим каннибализмом, потому что галактики поглощают друг дружку и рождаются новые галактики большего размера», — сообщил учёный РБК.

Само по себе возникновение ударной волны вследствие столкновения галактик не является чем-то невообразимо будоражащим сознание, «это естественные процессы», указывает глава Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов. По его словам, эта волна не такая уж и быстрая по космическим меркам. К примеру, солнечный ветер дует со скоростью от 300 до 1000 км/с, а тот самый импульс движется со скоростью 800 км/с.

Однако даже возможность понаблюдать за ударной волной межгалактического масштаба уже открывает новые горизонты для изучения теоретикам на годы вперёд, считает исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.