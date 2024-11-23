«Космический взрыв»: Столкновение галактик создало ударные волны, дошедшие до Земли

Одну из самых мощных ударных звуковых волн в истории наблюдений зафиксировали британские астрономы. Они пришли из глубин космоса и были вызваны масштабным столкновением галактик. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Катастрофа произошла в группе галактик Квинтет Стефана, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. На огромной скорости — 3,2 миллиона километров в час — галактика NGC 7318b врезалась в четыре соседние. В результате возник мощный ударный фронт, который сравнивают со «звуковым ударом реактивного истребителя».

«По сути, это огромное межгалактическое поле мусора <…> «Новый нарушитель» NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нём. При этом он снова активировал плазму, заставив её ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звёздообразования», — рассказала астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова в комментарии Live Science.

По словам Арнаудовой, столь масштабное столкновение — редкое явление, которое предоставит человечеству уникальную возможность изучить процессы формирования галактик. Полученные данные помогут лучше понять эволюцию космических структур, наблюдаемых сегодня.