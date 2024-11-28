Фото «бури столетия», обрушившейся на Дальний Восток, сняли из космоса

Спутники «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали мощную бурю, кадры которой были опубликованы в пресс-службе «Роскосмоса». На фотографиях видно, как небо над восточными регионами окутано белыми облаками.

Снимок со спутника. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В начале недели на Дальний Восток обрушился мощный циклон, принёсший с собой ураганный ветер и рекордные снегопады. Стихия, пришедшая с Корейского полуострова, вызвала чрезвычайные ситуации в ряде регионов, включая Благовещенск и Владивосток.

В Благовещенске выпало рекордное количество снега, побившее 97-летний рекорд. За сутки 26 ноября на город обрушилось 22,6 мм осадков, а в ночь на 27 ноября — еще 12,7 мм. В связи с этим в городе введен режим ЧС, школы и вузы переведены на дистанционное обучение, а работодателям рекомендовано сократить рабочий день или перевести сотрудников на удалёнку. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, ведется круглосуточная уборка дорог и территорий от снега. «За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму», — написал мэр города Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

Во Владивостоке также наблюдаются серьёзные последствия циклона. Максимальная скорость ветра достигла 23,8 м/с, а в ближайшие дни она может превысить 30 м/с. В городе уже зафиксированы разрушения: поваленные деревья, выбитые стекла и разлетающийся мусор. На фоне непогоды введено свободное посещение школ, занятия в вузах, включая ДВФУ, переведены в онлайн-формат. Министерство транспорта предупредило о возможном закрытии мостов при усилении ветра.

Несмотря на непогоду, подготовка к запуску ракеты «Союз» с космодрома в Приамурье продолжается. Запуск со вторым спутником «Кондором-ФКА» планируется на субботу, 30 ноября.