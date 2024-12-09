Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 11 по 13 декабря

В ближайшие дни с 11 по 13 декабря 2024 года Землю ожидает мощная магнитная буря. По прогнозам учёных из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень геомагнитного шторма достигнет четырёх баллов по девятибалльной шкале, что является значительным возмущением магнитного поля планеты.

Причиной стал ряд вспышек на Солнце, в том числе мощный взрыв класса M3.2, произошедший в ночь на 8 декабря продолжительностью 33 минуты. Этот солнечный выброс вызвал повышение активности солнечной астрономии и увеличил индекс активности до 6,9 балла, что соответствует оранжевой зоне.

По данным Института прикладной геофизики и лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 11 по 13 декабря активность магнитосферы Земли будет на уровне 4 баллов. До этого времени на Земле будет сохраняться спокойная обстановка, и индекс Kp едва превысит 2 балла из 9 возможных. С 8 по 10 декабря вероятность магнитной бури и шторма составит всего 5% и 1% соответственно.

Для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли, такие условия могут вызывать головные боли, слабость, бессонницу, изменения артериального давления и обострение хронических заболеваний. Эксперты рекомендуют в этот период ограничить физические нагрузки, избегать стресса и конфликтов, а также следить за своим самочувствием, особенно тем, кто страдает от гипертонии и других заболеваний.

Специалисты также советуют в дни магнитных бурь воздерживаться от употребления алкоголя, жирной и сладкой пищи, а также избегать тяжёлых нагрузок. Чтобы минимизировать возможные неприятные последствия, людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и регулярно проверять артериальное давление.