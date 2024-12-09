Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:44

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 11 по 13 декабря

Метеозависимым необходимо подготовиться. Обложка © freepik.com / r3dmax

Метеозависимым необходимо подготовиться. Обложка © freepik.com / r3dmax

В ближайшие дни с 11 по 13 декабря 2024 года Землю ожидает мощная магнитная буря. По прогнозам учёных из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уровень геомагнитного шторма достигнет четырёх баллов по девятибалльной шкале, что является значительным возмущением магнитного поля планеты.

Причиной стал ряд вспышек на Солнце, в том числе мощный взрыв класса M3.2, произошедший в ночь на 8 декабря продолжительностью 33 минуты. Этот солнечный выброс вызвал повышение активности солнечной астрономии и увеличил индекс активности до 6,9 балла, что соответствует оранжевой зоне.

По данным Института прикладной геофизики и лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 11 по 13 декабря активность магнитосферы Земли будет на уровне 4 баллов. До этого времени на Земле будет сохраняться спокойная обстановка, и индекс Kp едва превысит 2 балла из 9 возможных. С 8 по 10 декабря вероятность магнитной бури и шторма составит всего 5% и 1% соответственно.

Для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли, такие условия могут вызывать головные боли, слабость, бессонницу, изменения артериального давления и обострение хронических заболеваний. Эксперты рекомендуют в этот период ограничить физические нагрузки, избегать стресса и конфликтов, а также следить за своим самочувствием, особенно тем, кто страдает от гипертонии и других заболеваний.

Специалисты также советуют в дни магнитных бурь воздерживаться от употребления алкоголя, жирной и сладкой пищи, а также избегать тяжёлых нагрузок. Чтобы минимизировать возможные неприятные последствия, людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и регулярно проверять артериальное давление.

Магнитная буря накроет Землю в ночь на 2 декабря
Магнитная буря накроет Землю в ночь на 2 декабря

Ранее Life.ru писал, что 8 декабря на Солнце произошли две вспышки сильнейшего класса Х и М. Кроме того, за 7 и 8 декабря на звезде случилось почти 30 вспышек среднего класса С.

Юрий Бузина
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar