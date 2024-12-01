Магнитная буря накроет Землю в ночь на 2 декабря

Метеозависимых людей предупредили о небольшом повышении геомагнитной активности до четырёх баллов по шкале Kp в ночь на 2 декабря. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, пишет URA.RU.

Согласно данным учёных, небольшие отклонения от нормы ожидаются с 00:00 до 03:00. Однако после ночного повышения геомагнитная активность снизится до двух-трёх баллов. Днём 2 декабря вероятность магнитной бури составляет всего 5%. Это крайне низкий показатель, который относится к категории «спокойной магнитосферы». Вероятность сильного магнитного шторма ещё ниже — всего 1%.