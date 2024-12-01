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1 декабря, 10:04

Магнитная буря накроет Землю в ночь на 2 декабря

Учёные ИКИ и ИСФЗ РАН: 2 декабря геомагнитная активность будет повышена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Метеозависимых людей предупредили о небольшом повышении геомагнитной активности до четырёх баллов по шкале Kp в ночь на 2 декабря. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, пишет URA.RU.

Согласно данным учёных, небольшие отклонения от нормы ожидаются с 00:00 до 03:00. Однако после ночного повышения геомагнитная активность снизится до двух-трёх баллов. Днём 2 декабря вероятность магнитной бури составляет всего 5%. Это крайне низкий показатель, который относится к категории «спокойной магнитосферы». Вероятность сильного магнитного шторма ещё ниже — всего 1%.

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Отмечается, что показатели в два-три балла практически неощутимы для людей. Даже метеозависимые вряд ли почувствуют какое-то изменение в самочувствии, может только минимальное. Уровень активности снова достигнет четырёх баллов 6 и 7 декабря. Учёные прогнозируют в эти дни состояние «возбуждённой магнитосферы», что может быть слегка заметно для людей с повышенной метеочувствительностью.

Ранее Life.ru писал, что 1 декабря жителей планеты Земля ждёт уникальное новолуние. Луна и Солнце встретятся в огненном знаке Стрелец в соединении с мощной звездой Антарес. Подобный тандем активирует «ось катастроф», которая астрологически связана с масштабными переменами и переломными моментами. Если у вас уже есть подробно прописанный план действий, то новолуние — хорошее время для того, чтобы выйти из зоны комфорта или начать что-то новое.

Алёна Зиновьева
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