Магнитная буря накроет Землю в ночь на 2 декабря
Учёные ИКИ и ИСФЗ РАН: 2 декабря геомагнитная активность будет повышена
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Метеозависимых людей предупредили о небольшом повышении геомагнитной активности до четырёх баллов по шкале Kp в ночь на 2 декабря. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, пишет URA.RU.
Согласно данным учёных, небольшие отклонения от нормы ожидаются с 00:00 до 03:00. Однако после ночного повышения геомагнитная активность снизится до двух-трёх баллов. Днём 2 декабря вероятность магнитной бури составляет всего 5%. Это крайне низкий показатель, который относится к категории «спокойной магнитосферы». Вероятность сильного магнитного шторма ещё ниже — всего 1%.
Отмечается, что показатели в два-три балла практически неощутимы для людей. Даже метеозависимые вряд ли почувствуют какое-то изменение в самочувствии, может только минимальное. Уровень активности снова достигнет четырёх баллов 6 и 7 декабря. Учёные прогнозируют в эти дни состояние «возбуждённой магнитосферы», что может быть слегка заметно для людей с повышенной метеочувствительностью.
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