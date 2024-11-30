Новолуние в Скорпионе: Чем обернётся для людей декабрьская «ось катастроф»

В воскресенье, 1 декабря, жителей планеты Земля ждёт уникальное новолуние. Луна и Солнце встретятся в огненном знаке Стрелец в соединении с мощной звездой Антарес в созвездии Скорпиона. Подобный тандем активирует «ось катастроф», которая астрологически связана с кризисами, переломными моментами и масштабными событиями. Об этом заявила газете «Известия» астролог Юлия Пугачёва.

«Звезда Антарес, расположенная на оси 9 градуса Стрельца, исторически связывалась с воинственной энергией. В древней астрологии её называли сердцем Скорпиона и приписывали ей влияние на страсти, конфликтные ситуации и стремление к лидерству», — отметила эксперт.

Астрономическое явление состоится в первый день зимы в 09:21 мск. По словам другого астролога и таролога Натали Райдо, это идеальный момент для постановки долгосрочных целей и «посева» намерений. Людей ждут неожиданные проверки на прочность, что требует терпеливости и дипломатичности. Период новолуния обещает глубокие трансформации не только в личной жизни каждого отдельного человека, но и большие перемены в жизни всего общества.