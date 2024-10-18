Огромная Охотничья луна озарила небо над российской столицей

17 октября 2024 года Луна оказалась в своей самой близкой точке к Земле, создавая впечатляющее суперлуние. Это явление, известное как Охотничье полнолуние, особенно яркое. В распоряжении Life.ru оказались кадры огромной луны в небе над Москвой.

Суперлуние в Москве. Видео © Life.ru

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, видимый диск Луны будет самым большим в году из-за совпадения полнолуния с перигеем — прохождением спутником Земли самой близкой точки к нашей планете.

«...будет наблюдаться наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. В СМИ это явление иногда называют суперлунием», — рассказали в пресс-службе.