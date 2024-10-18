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18 октября, 02:22

Огромная Охотничья луна озарила небо над российской столицей

В небе над Москвой взошла Охотничья луна

По мнению экстрасенсов, суперлуние отличается повышенной эмоциональной насыщенностью. Обложка © Life.ru

По мнению экстрасенсов, суперлуние отличается повышенной эмоциональной насыщенностью. Обложка © Life.ru

17 октября 2024 года Луна оказалась в своей самой близкой точке к Земле, создавая впечатляющее суперлуние. Это явление, известное как Охотничье полнолуние, особенно яркое. В распоряжении Life.ru оказались кадры огромной луны в небе над Москвой.

Суперлуние в Москве. Видео © Life.ru

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, видимый диск Луны будет самым большим в году из-за совпадения полнолуния с перигеем — прохождением спутником Земли самой близкой точки к нашей планете.

«...будет наблюдаться наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. В СМИ это явление иногда называют суперлунием», — рассказали в пресс-службе.

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Как сообщал Life.ru, 18 сентября 2024 года произошло суперлуние, совпавшее с началом коридора затмений. Луна в знаке Рыб оказала влияние на эмоциональное состояние людей, подчёркивая важность саморефлексии и духовного развития. Астрологи рекомендовали избегать конфликтов и импульсивных решений в этот период, чтобы минимизировать риски. Это время стало особенно подходящим для избавления от негативных привычек и работы над собой.

Кирилл Сосновских
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