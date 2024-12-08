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8 декабря, 11:20

На Солнце произошли две вспышки сильнейшего класса Х и М

На Солнце 8 декабря зафиксировали две вспышки высшего класса Х и М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

«8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут», — рассказали представители центра.

Кроме того, по информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за 7 и 8 декабря на звезде случилось почти 30 вспышек среднего класса С.

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Последние мощные вспышки на Солнце фиксировались 25 ноября. Событие продлилось 34 минуты. В тот же день на звезде произошли ещё два взрыва, но их мощность уже не была такой высокой. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый из них в 10 раз мощнее предыдущего.

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NASA

Владимир Озеров
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