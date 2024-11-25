На Солнце произошла вспышка, близкая к сильнейшему классу

Учёные зафиксировали значительное увеличение солнечной активности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

В 10.42 по Москве в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована мощная вспышка класса M9.4, близкая к наивысшему классу Х. Событие длилось 34 минуты. В этот же день произошли ещё два взрыва меньшей мощности — M1.1 и M1.8.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий мощнее предыдущего в 10 раз. Вспышки M-класса, как эта, могут вызывать солнечные радиационные штормы и выбросы корональной массы, что влияет на спутники, системы связи и иногда вызывает полярные сияния.

Согласно прогнозам учёных, нынешняя активность Солнца может привести к новым мощным вспышкам уже в ближайшие сутки. Особое внимание привлекает область 3906 к югу от экватора, где ожидается дальнейшее развитие групп солнечных пятен. Астрономы не исключают появления взрывов максимального уровня X.

«Вспышечное давление на Землю будет возрастать, хотя первые дни обойдутся без серьезных последствий – до линии Солнце-Земля, откуда воздействие наиболее эффективно, пока ещё далеко», — отмечают астрономы. На Солнце также наблюдаются крупные протуберанцы, которые могут стать источником новых выбросов плазмы.

Специалисты подчёркивают, что пока влияние зарегистрированной вспышки M9.4 на Землю незначительно, так как основной выброс энергии направлен в сторону, противоположную нашей планете. Однако последующие могут быть более опасными, если их направление совпадет с линией Солнце-Земля. Астрономы продолжают мониторить ситуацию и обновлять прогнозы. Людям, чувствительным к изменениям геомагнитной обстановки, рекомендуют следить за изменениями на Солнце.