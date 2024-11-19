Солнечная активность достигнет пика летом 2025 года

В 2025 году ожидается резкий всплеск активности на Солнце. Летом эксперты прогнозируют вспышки, магнитные бури и солнечный ветер, однако точные даты этих явлений на Земле определить невозможно. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал РИА Новости о том, чего ожидать в следующем году.

«Наши модельные расчеты показывают, что 2025-й год является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Множество вспышек на солнце мы зафиксировали летом этого года, а пиковые по силе взрывы произошли в мае и октябре 2024 года. В ноябре было какое-никакие затишье, но, скорее всего, это лишь временный интервал перед новым циклом», — рассказал Сергей Богачёв.

Причины изменений в солнечной активности можно определить, основываясь на текущем изучении Солнца. Это огромное плазменное светило, внутри которого происходят сложные термоядерные реакции. В определённых участках солнечной поверхности могут неожиданно разрываться магнитные силовые линии. Этот процесс сопровождается резким выбросом корональной массы Солнца.

В какое время будут вспышки и бури, узнать невозможно — активные зоны на Солнце существуют не больше месяца. Группы пятен, которые определят активность в будущем году, еще не появились. Ученые не ожидают значительного превышения текущих значений активности, так что удвоение или утроение числа и мощности вспышек исключено.

С января по апрель следующего года ожидается постепенное увеличение активности на 10–20% по сравнению со средними уровнями 2024-го. Пиковые вспышки и бури предположительно произойдут в начале лета. К августу активность будет снижаться и к концу года вернется к уровням середины 2024 года. Тем не менее, такие трансформации, скорее всего, будут продолжаться вплоть до 2026 года.

В предыдущих циклах светила крупные вспышки случались через 2–3 года после максимума — это значит, что риски для Земли не закончатся сразу после пика, но точно снизятся. Минимум активности Солнца ожидается в период с 2029 по 2031 год, после чего она начнет постепенно расти, чтобы достичь очередного пика в середине 2030-х годов.