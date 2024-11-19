Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 11:19

Солнечная активность достигнет пика летом 2025 года

Обложка © freepik.com / freepik

Обложка © freepik.com / freepik

В 2025 году ожидается резкий всплеск активности на Солнце. Летом эксперты прогнозируют вспышки, магнитные бури и солнечный ветер, однако точные даты этих явлений на Земле определить невозможно. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал РИА Новости о том, чего ожидать в следующем году.

«Наши модельные расчеты показывают, что 2025-й год является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Множество вспышек на солнце мы зафиксировали летом этого года, а пиковые по силе взрывы произошли в мае и октябре 2024 года. В ноябре было какое-никакие затишье, но, скорее всего, это лишь временный интервал перед новым циклом», — рассказал Сергей Богачёв.

Причины изменений в солнечной активности можно определить, основываясь на текущем изучении Солнца. Это огромное плазменное светило, внутри которого происходят сложные термоядерные реакции. В определённых участках солнечной поверхности могут неожиданно разрываться магнитные силовые линии. Этот процесс сопровождается резким выбросом корональной массы Солнца.

В какое время будут вспышки и бури, узнать невозможно — активные зоны на Солнце существуют не больше месяца. Группы пятен, которые определят активность в будущем году, еще не появились. Ученые не ожидают значительного превышения текущих значений активности, так что удвоение или утроение числа и мощности вспышек исключено.

Мощная вспышка, близкая к сильнейшему классу, произошла на Солнце
Мощная вспышка, близкая к сильнейшему классу, произошла на Солнце

С января по апрель следующего года ожидается постепенное увеличение активности на 10–20% по сравнению со средними уровнями 2024-го. Пиковые вспышки и бури предположительно произойдут в начале лета. К августу активность будет снижаться и к концу года вернется к уровням середины 2024 года. Тем не менее, такие трансформации, скорее всего, будут продолжаться вплоть до 2026 года.

В предыдущих циклах светила крупные вспышки случались через 2–3 года после максимума — это значит, что риски для Земли не закончатся сразу после пика, но точно снизятся. Минимум активности Солнца ожидается в период с 2029 по 2031 год, после чего она начнет постепенно расти, чтобы достичь очередного пика в середине 2030-х годов.

На днях ученые рассказывали про приближающиеся магнитные бури. Первая из них ожидается 20 ноября из-за значительного геомагнитного возмущения. Оно вызвано воздействием солнечного ветра на магнитосферу планеты.

Александра Журавская
  • Новости
  • Новости науки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar