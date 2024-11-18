Землю накроет мощная магнитная буря: чего ожидать 20 ноября

20 ноября Землю ожидает значительное геомагнитное возмущение, вызванное воздействием солнечного ветра на магнитосферу планеты. По прогнозам учёных, индекс силы бури достигнет 4 балла из 9, с возможным увеличением до уровня G3 — это соответствует 5 баллам. Это событие будет продолжительным и продлится почти весь день.

Метеочувствительные люди в этот день могут столкнуться с неприятными симптомами: головные боли, скачки давления, головокружение и учащенное сердцебиение. Возможны нарушения сна, бессонница и боль в суставах. Медики и эксперты советуют быть готовыми принимать меры предосторожности.

Уже на следующий день ожидается период спокойствия, потому что в финальной трети месяца активность Солнца будет низкой. Но уже в декабре могут возникнуть новые магнитные колебания.

Напомним, что магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли, которая защищает планету от радиации. Для классификации интенсивности магнитных бурь ученые используют цветовую шкалу: 4 балла соответствуют светло-красному оттенку, 5 баллов — ядовито-красному, а 6 и более баллов — бордовому. Эти пометки помогают визуально оценить опасность бури.