Солнечный ветер вызовет новую магнитную бурю

В магнитной сфере Земли могут возникнуть возмущения из-за солнечного ветра, который потревожит магнитосферу нашей планеты. Об этом сообщили в пресс-службе центра изучения погоды «Фобос».

«В настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые начинают накачиваться энергией, и на данный момент вышли на уровень формирования вспышек М класса — это 4-й уровень из максимально возможных пяти. В то же время, вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала», — говорится в публикации.

При этом «восточнее» этих пятен светило практически чистое, что говорит о том, что неделя почти наверняка будет спокойной. При этом в «Фобосе» отмечают, что в среду возможны коротки возмущения слабого или среднего уровня (G1-G2), а Земля пройдёт сквозь поток быстрого солнечного ветра, что подтверждают зафиксированные сегодня в середине дня слабые возмущения геомагнитного поля.