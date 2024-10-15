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15 октября, 17:48

Солнечный ветер вызовет новую магнитную бурю

Специалисты «Фобос»: Солнечная активность может раскачать магнитосферу Земли

В магнитной сфере Земли могут возникнуть возмущения из-за солнечного ветра, который потревожит магнитосферу нашей планеты. Об этом сообщили в пресс-службе центра изучения погоды «Фобос».

«В настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые начинают накачиваться энергией, и на данный момент вышли на уровень формирования вспышек М класса это 4-й уровень из максимально возможных пяти. В то же время, вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала», — говорится в публикации.

При этом «восточнее» этих пятен светило практически чистое, что говорит о том, что неделя почти наверняка будет спокойной. При этом в «Фобосе» отмечают, что в среду возможны коротки возмущения слабого или среднего уровня (G1-G2), а Земля пройдёт сквозь поток быстрого солнечного ветра, что подтверждают зафиксированные сегодня в середине дня слабые возмущения геомагнитного поля.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что в четверг 10 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, набравшая четвёртую категорию из пяти. Она бушевала почти сутки, закончившись ближе к полуночи следующего дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pike-28

Юрий Лысенко
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