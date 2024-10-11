Выдыхаем: На Земле завершилась сильнейшая магнитная буря
Метеоролог Леус сообщил, что магнитная буря на Земле завершилась
Магнитная буря, начавшаяся в четверг и достигшая четвёртого уровня по пятибалльной шкале, завершилась, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, буря продолжалась почти сутки и теперь геомагнитное поле находится в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений.
«В течение предстоящих суток ещё возможны отдельные непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, но основная масса солнечного вещества миновала Землю», — отметил Леус.
Напомним, магнитная буря накрыла Землю 10 октября. По данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, такого сильного шторма в 2024 году ещё не было. Магнитная буря такой мощности оказала влияние не только на метеозависимых людей, но и на большинство «обычных».
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