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11 октября, 20:22

Выдыхаем: На Земле завершилась сильнейшая магнитная буря

Метеоролог Леус сообщил, что магнитная буря на Земле завершилась

Магнитная буря, начавшаяся в четверг и достигшая четвёртого уровня по пятибалльной шкале, завершилась, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, буря продолжалась почти сутки и теперь геомагнитное поле находится в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений.

«В течение предстоящих суток ещё возможны отдельные непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, но основная масса солнечного вещества миновала Землю», — отметил Леус.

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Напомним, магнитная буря накрыла Землю 10 октября. По данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, такого сильного шторма в 2024 году ещё не было. Магнитная буря такой мощности оказала влияние не только на метеозависимых людей, но и на большинство «обычных».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / remotevfx.com

Анатолий Цейко
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