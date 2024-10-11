Выдыхаем: На Земле завершилась сильнейшая магнитная буря

По его словам, буря продолжалась почти сутки и теперь геомагнитное поле находится в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений.

Напомним, магнитная буря накрыла Землю 10 октября. По данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, такого сильного шторма в 2024 году ещё не было. Магнитная буря такой мощности оказала влияние не только на метеозависимых людей, но и на большинство «обычных».