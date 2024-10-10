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10 октября, 09:25

«Чувствует себя хорошо»: Магнитные бури не смогли повлиять на работу Кремля

Песков: Магнитные бури не повлияли на работу Кремля

Обрушившиеся на Москву магнитные бури не повлияли на работу Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Сильнейший за год шторм атакует Землю. Сколько продлится магнитная буря уровня G4
Сильнейший за год шторм атакует Землю. Сколько продлится магнитная буря уровня G4

Ранее сообщалось, что утренняя вспышка на Солнце спровоцирует магнитные бури. Крупный выброс плазмы произошёл точно в направлении нашей планеты и достигнет её уже вечером 10 октября. Буря продлится около трёх суток.

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Александр Юнашев
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