«Чувствует себя хорошо»: Магнитные бури не смогли повлиять на работу Кремля
Песков: Магнитные бури не повлияли на работу Кремля
Обрушившиеся на Москву магнитные бури не повлияли на работу Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее сообщалось, что утренняя вспышка на Солнце спровоцирует магнитные бури. Крупный выброс плазмы произошёл точно в направлении нашей планеты и достигнет её уже вечером 10 октября. Буря продлится около трёх суток.
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