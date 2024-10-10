«Чувствует себя хорошо»: Магнитные бури не смогли повлиять на работу Кремля

Обрушившиеся на Москву магнитные бури не повлияли на работу Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо», — сказал представитель Кремля на брифинге.