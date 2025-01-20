Опасные часы: В какие периоды будет сильная негативная энергетика и что 20 января нельзя делать

20 января, понедельник, — день, когда космические энергии сплетаются в сложный и местами противоречивый узор. Влияние планет создаёт периоды, когда энергетика становится нестабильной, а значит, повышается риск конфликтов, ошибок и неблагоприятных событий. Life.ru узнал у астрологов, о наиболее «острых» часах этого дня и делится рекомендациями, как минимизировать их негативное воздействие.

Помните, что знание — сила, и понимание космических ритмов помогает нам гармонично взаимодействовать с энергиями Вселенной. Как рассказывает астролог и таролог Белла Винкс, 20 января Луна будет убывать в знаке зодиака Скорпион, что само по себе создаёт эмоционально напряжённый фон.

Скорпион – знак трансформации, но также и разрушения, поэтому в этот день важно контролировать свои эмоции и избегать импульсивных поступков. Соединение Луны с Плутоном, управителем Скорпиона, усилит эту энергию, делая её ещё более интенсивной и потенциально деструктивной. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

В этот день, со слов эксперта, особенно важно сохранять спокойствие, избегать конфликтов и направлять свою энергию на конструктивные действия. Итак, какие часы в понедельник 20 января лучше всего вести себя тихо.

Утро: скрытая агрессия космоса с 6:00 до 9:00

Самые опасные часы 20 января, когда Луна в знаке зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

«Раннее утро 20 января — не лучшее время для важных переговоров или выяснения отношений. Лучше отложить серьёзные разговоры на более благоприятное время, чтобы избежать недопонимания и конфликтов», — говорит астролог.

В ранние утренние часы, с 6:00 до 9:00, Луна будет находиться в напряжённом аспекте с Марсом, что создаёт потенциал для скрытой агрессии и раздражительности. В это время мы можем быть более чувствительны к критике, склонны к конфликтам и резким высказываниям.

День: риск ошибок и импульсивных решений с 12:00 до 15:00

В период с 12:00 до 15:00 будьте особенно внимательны и осторожны. Избегайте рискованных предприятий, не принимайте спонтанных решений и сосредоточьтесь на рутинных задачах. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Дневные часы, с 12:00 до 15:00, отмечаются квадратурой Луны к Урану. Это аспект неожиданностей, но также и необдуманных действий. В это время повышается риск ошибок, импульсивных решений и несчастных случаев.

Вечер: эмоциональная нестабильность с 18:00 до 21:00

На чём стоит сосредоточиться в понедельник 20 января, чтобы не испортит себе жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Вечерние часы, с 18:00 до 21:00, отмечаются оппозицией Луны к Солнцу. Это время повышенной эмоциональной нестабильности, когда мы можем чувствовать себя раздражёнными, уязвимыми и неуверенными в себе.

Вечером 20 января постарайтесь создать для себя спокойную и гармоничную атмосферу. Избегайте стрессовых ситуаций, посвятите время релаксации и занятиям, которые приносят вам удовольствие. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс