«Час Святой Руси»: Стало известно, что завещал Путину покойный архимандрит Иоанн
Келейница Смирнова рассказала о встрече архимандрита Иоанна с Путиным
Владимир Путин в гостях у отца Иоанна, 2000 год. Обложка © VK / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Ныне покойный архимандрит Иоанн (Крестьянкин) считается провидцем, а кто-то и вовсе называет батюшку святым. Так или иначе, сохранилось множество свидетельств исполнения его предсказаний. Большим уважением к старцу относился и президент России Владимир Путин, который в 2000 году навестил его в монастыре, напоминает «Царьград».
Детали встречи раскрыла келейница Татьяна Смирнова. Она подчеркнула, что беседа главы государства со старцем осталось тайной, однако в то время он часто повторял, что «мир стоит перед лицом гибели». Тем не менее, священник был уверен, что настанет «час Святой Руси, ибо без неё не выбраться из трясины». А после разговора с президентом архимандрит Иоанн кинул ему вслед пожелание.
«Дай Бог нашему теляти да волка съести», — завещал Путину священник.
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