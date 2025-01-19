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19 января, 10:45

«Час Святой Руси»: Стало известно, что завещал Путину покойный архимандрит Иоанн

Келейница Смирнова рассказала о встрече архимандрита Иоанна с Путиным

Владимир Путин в гостях у отца Иоанна, 2000 год. Обложка © VK / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Владимир Путин в гостях у отца Иоанна, 2000 год. Обложка © VK / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Ныне покойный архимандрит Иоанн (Крестьянкин) считается провидцем, а кто-то и вовсе называет батюшку святым. Так или иначе, сохранилось множество свидетельств исполнения его предсказаний. Большим уважением к старцу относился и президент России Владимир Путин, который в 2000 году навестил его в монастыре, напоминает «Царьград».

Детали встречи раскрыла келейница Татьяна Смирнова. Она подчеркнула, что беседа главы государства со старцем осталось тайной, однако в то время он часто повторял, что «мир стоит перед лицом гибели». Тем не менее, священник был уверен, что настанет «час Святой Руси, ибо без неё не выбраться из трясины». А после разговора с президентом архимандрит Иоанн кинул ему вслед пожелание.

«Дай Бог нашему теляти да волка съести», — завещал Путину священник.

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Борис Эльфанд
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