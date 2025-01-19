Кому готовиться к буре: 4 знака зодиака, которым парад планет 21 января потреплет нервы

21 января грядет парад планет — астрологическое шоу, где сразу несколько планет выстраиваются в одну линию, будто собрались обсудить наши дела. Звучит красиво, но для некоторых знаков это станет не просто астрономическим феноменом, а испытанием на прочность. Разбираемся, кому из знаков будет особенно трудно и как не сойти с ума в эти дни.

Знак зодиака Рак

Парад планет 21 января: почему знаку зодиака Рак нужно приготовиться. Фото © «Шедеврум»

Для Раков по гороскопу это время эмоциональных американских горок. Парад планет всколыхнёт старые обиды, заставит вспоминать то, что давно пора отпустить. Сложности могут появиться в семье или отношениях: кто-то потребует больше внимания, чем вы готовы дать. Плюс работа представителей знака зодиака Рак тоже может преподнести сюрпризы, причём такие, о которых вы не просили.

Что делать? Уберите телефон подальше, если есть соблазн пожаловаться кому-то или подраматизировать. Лучше займитесь чем-то руками — готовьте, рисуйте, делайте перестановку. Так вы переключитесь и сохраните нервы. И главное — держитесь за тех, кто искренне вас поддерживает.

Знак зодиака Весы

Какие знаки зодиака пострадают от парада планет 21 января. Фото © «Шедеврум»

Планы людей со знаком зодиака Весы на идеальную гармонию идут прахом. Астрологический хаос 21 января в виде парада планет заставит столкнуться с непредсказуемыми проблемами в отношениях, работе или даже здоровье. Вам будет казаться, что все требуют слишком многого, а вам не хватает времени и сил. Задачи сыплются одна за другой, и есть риск потерять равновесие.

Что делать? Сейчас Весам по гороскопу важно научиться говорить «нет». Не тратьте энергию на тех, кто её высасывает, даже если это старый друг или дальний родственник. Пишите списки задач и решайте их по приоритету. И помните, что иногда лучший способ исправить ситуацию — это просто переждать.

Знак зодиака Козерог

Парад планет 21 января: звёзды предупреждают знак зодиака Козерог. Фото © «Шедеврум»

Козерогам, как всегда, хочется идти вперёд и брать новые высоты, но звёзды решили добавить носителям этого знака зодиака пару лишних препятствий. Парад планет 21 января особенно заденет карьеру и амбиции. Козерогам по гороскопу будет сложно договориться с коллегами или начальством, а большие проекты могут задерживаться. Плюс есть риск переутомиться, пытаясь всё контролировать.

Что делать? Вместо того чтобы гнуть свою линию, попробуйте посмотреть на ситуацию шире. Если что-то не складывается — возможно, оно и не должно. Делайте паузы, заботьтесь о себе и не забывайте, что отдых — это тоже часть успеха.

Знак зодиака Скорпион

Четыре знака зодиака, которым будет трудно в январе: Скорпион. Фото © «Шедеврум»

Для Скорпионов по гороскопу парад планет 21 января станет настоящей проверкой на прочность. Чувства обострятся, и вы будете видеть скрытые мотивы в каждом слове и жесте окружающих. Это может привести к конфликтам или недопониманиям, особенно в личной жизни. Кроме того, носителей знака зодиака Скорпион могут потревожить неожиданные новости из прошлого, которые вы давно похоронили и предпочли бы забыть.

Что делать? Не бросайтесь на амбразуру. Попробуйте держать эмоции под контролем и не искать подвоха там, где его, возможно, нет. Уходите от острых ситуаций, дайте себе время всё обдумать. Если старые проблемы снова всплыли, это шанс наконец-то с ними разобраться. Используйте свою знаменитую интуицию, чтобы найти правильный выход, но не перегибайте палку.

Рекомендации для всех знаков зодиака, как пережить парад планет 21 января

Знаки зодиака и испытания парада планет 21 января: что делать. Фото © «Шедеврум»