Полнолуние 14 января 2025: Чего ждать от Волчьей луны в знаке зодиака Рак Старый Новый год пройдёт одновременно с первым полнолунием 2025 — зловещей Волчьей луной, которая на этот раз — в созвездии Рака. Всё, что важно знать об этом явлении, рассказывает Life.ru. 13 января, 15:00 Когда наступит первое полнолуние 2025 года и чем оно опасно? Обложка © «Шедеврум»

В ночь на 14 января спутник Земли впервые в 2025 году войдёт в фазу полнолуния в созвездии Рака. Полная луна давно ассоциируется с мистическими событиями, а ещё может сильно влиять на самочувствие людей: как психоэмоциональное, так и физическое. Первое в 2025 году полнолуние именуется Волчьей луной: такое название ему дали из-за древних поверий, согласно которым именно в этот день дикие звери выходят на охоту. Рассказываем, чем опасна злая Волчья луна, что она принесёт знакам зодиака и что нельзя делать 14 января 2025 года.

Когда наступит Волчья луна 2025 в знаке зодиака Рак

Волчья луна — это народное название первого полнолуния 14 января 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Волчье полнолуние в созвездии Рака наступит в ночь на 14 января 2025 года. В 01:27 по Москве спутник Земли достигнет точки наибольшей яркости: вы сможете без проблем отыскать её на ночном небе. Зловещая луна будет видна полностью в течение суток с этого момента. Астрологи традиционно связывают это время с особой мистической силой, которая может влиять как на материальный мир, так и на энергетические планы, и даже на самочувствие людей. А знак зодиака Рак традиционно привносит в полнолуние дух конфликта: в древнегреческих мифах появление этого созвездия связывают с поединком Геракла и Лернейской гидры. Тогда все звери, кроме рака, выступили в качестве союзников Геракла. В благодарность за смелость и ненависть к древнегреческому герою богиня Гера превратила рака в созвездие.

Полнолуние 14 января 2025 года: Почему называется Волчьей луной

Волчье полнолуние приобрело такое название из-за повышенной активности хищников в эту ночь. Фото © «Шедеврум»

Волчьим первое полнолуние 2025 года придумали называть древние американские индейцы. Они заметили, что в зимнюю полную луну хищники ведут себя особенно активно: собираются в стаи, много и протяжно воют, могут даже приходить к человеческим жилищам. Поэтому на Волчью луну старались лишний раз не выходить на улицу, чтобы не встретиться со стаей голодных зверей.

В отличие от коренных американцев, славянские предки не испытывали сильного страха перед Волчьим полнолунием. В нашей традиции на первую полную луну года приходился праздник «Щедрый вечер». Поверья гласят: 13 января активизируется нечистая сила, которая может принести в дом несчастье. Поэтому молодые жители славянских деревень ходили в мистическое полнолуние по домам с песнями и плясками, чтобы своей активностью отогнать злых духов. За это хозяева домов одаривали гостей пирогами.

В европейской традиции Волчье полнолуние называлось первой луной после Йоля. Йоль — это праздник середины зимы у германских народов, который отмечали во время самой длинной ночи в году. На этот праздник было принято сжигать йольское полено, а также приносить клятвы на голове дикого кабана — символа бога плодородия Фрейра. В Исландии, на родине Бьорк, до сих пор верят в йольского кота: это огромный чёрный кот величиной с быка, который живёт в горах и на праздники посещает жилища тех, кто не подготовился к празднику или много ленился. Кот лакомится либо яствами с праздничных столов, либо самими лентяями.

Волчья луна и ретроградный Марс: Чего ждать 14 января

Волчья луна 14 января 2025 года ненадолго закроет собой ретроградный Марс на ночном небе. Фото © «Шедеврум»

Мистическое полнолуние в 2025 году совпадёт с другим космическим явлением: противостоянием Марса Солнцу. Официально противостояние Марса произойдёт 15 января, но во время зловещей Волчьей луны фазы планеты и спутника Земли совпадут, в результате чего Луна закроет Марс на ночном небе. Марс «спрячется» за Луной через несколько часов после полнолуния. Заходить за край луны красная планета будет достаточно медленно: от тридцати секунд до минуты.

Немаловажная деталь: Волчье полнолуние в этом году совпадает с явлением ретроградного Марса, которое продлится до 24 февраля 2025 года. Красная планета в ретроградном положении часто ассоциируется с повышенной агрессией и риском происшествий на дорогах. Как смягчить её негативное последствие, Life.ru уже написал, пользуйтесь.

Как зловещее полнолуние 14 января отразится на знаках зодиака

На Волчье полнолуние 2025 не стоит принимать важные решения или совершать крупные покупки. Фото © «Шедеврум»

По словам астролога Бориса Зака, Волчье полнолуние — время направить энергию на дела, связанные с домом, детьми, родителями и в принципе с семьёй. Этот день также хорошо подходит для заботы о своём ментальном здоровье: на полнолуние 14 января можно, например, назначить сессию с психологом.

Так как полнолуние — это энергетически мощный день, то разные знаки зодиака могут достигнуть успехов в разных сферах. Так, например, Овнов ждёт успех в делах, связанных с домом, семьёй и недвижимостью. Тельцам в этот день успех принесёт общение. Плюс можно начинать и продолжать обучение. Для Близнецов полнолуние станет финансово успешным днём. Борис Зак астролог

Эксперт продолжает, рассказывая, что Ракам стоит сосредоточить всё внимание на себе и на том, что доставляет вам удовольствие. Львы будут успешны в творчестве, эзотерике, и для многих представителей знака этот день откроет какие-то тайны. Девам рекомендуется проявить инициативу в коллективной деятельности, а в идеале — выступить где-то на публике. Весов ждёт успех в делах, связанных с карьерой и общением с высокопоставленными лицами. Скорпионы могут сосредоточить внимание на укреплении своего авторитета в обществе. А студентов ждут успехи в учёбе в вузе. Стрельцов ждёт успех в ситуациях, связанных с управлением чужими ресурсами и кредитами. И в этот день им не стоит себя перегружать.

А в целом Волчья луна не несёт в себе никакого негатива. Разве что не стоит принимать важные решения и совершать крупные покупки с 07:45 до 12:12 по московскому времени.

Козероги могут достигнуть успеха в налаживании связей как делового, так и личного характера. Водолеи могут ярко проявить себя на работе, а также их ждёт успех в делах, связанных со здоровьем. Для Рыб этот день несёт удачу в целом — повышается вероятность успехов в делах и разнообразных выигрышей. И в этот день они могут получить особенное удовольствие в интимных делах. Борис Зак астролог

Волчье полнолуние 2025: Что нельзя делать 14 января

На Волчью луну 2025 лучше не отправляться в путешествия и не ссориться. Фото © «Шедеврум»

Несмотря на свою репутацию, злая Волчья луна 2025 — относительно щадящая дата. Но астрологи всё равно сходятся во мнении: знакам зодиака стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от негативных проявлений мистической луны. Так, на Волчье полнолуние не стоит:

Принимать важные решения. Астрологи сходятся во мнении, что выбор жизненного пути стоит отложить на другой день. Для судьбоносных решений хорошо подойдут благоприятные дни января, о которых мы уже говорили. Совершать крупные покупки. Полнолуние влияет не только на состояние людей, но и на работу техники и общую энергетику мира вокруг нас. Крупная покупка в этот день может впоследствии вас сильно разочаровать. Выяснять отношения и ссориться. Во время злой Волчьей луны в созвездии Рака почти любой разговор может перерасти в ссору, так что будьте особенно осторожны со своими и чужими словами. Сильно рисковать. Забудьте в этот день о прыжках с парашютом или играх в карты на деньги. Любой риск в полнолуние 14 января может обернуться непоправимыми негативными последствиями. Давать или брать деньги в долг. Это особенно опасно, ибо может спровоцировать финансовые трудности в течение долгого периода времени. Отправляться в путешествие. Для путешествия лучше выбрать более благоприятную дату. В полнолуние велик риск, что что-то пойдёт не так.

Зловещее Волчье полнолуние 14 января 2025 года готовит нам много сюрпризов. Надеемся, что вы проведёте этот день в мире и спокойствии, а также прислушаетесь к советам астрологов и максимально обезопасите себя от негативного влияния этого природного явления. Кроме того, Life.ru опубликовал рунический гороскоп на неделю с 13 по 19 января.