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7 февраля, 14:30

Тест: Угадать, какие 7 фильмов СССР зашифрованы в смайликах, сможет только 1% зрителей

Смайликами в современном мире можно описать всё: от эмоций до произведений известных писателей. Мы решили пойти дальше и зашифровать известные фильмы в эмодзи!

Советские фильмы наполнены глубокими сюжетами, яркими персонажами и вечными темами, которые остаются актуальными и сегодня. Любовь к этим картинам передаётся из поколения в поколение, ведь в них — настоящая жизнь, искренние эмоции и мудрость, которая не теряет своей ценности. Мы решили соединить прошлое и настоящее и бросить вам увлекательный вызов — используя логику, творческое мышление и знания о кино СССР, отгадать известные фильмы по смайликам. Проверьте себя и окунитесь в мир ностальгии, где каждый символ — это важная подсказка!

Пожалуй, единственное, что не описать с помощью картинок, так это женскую красоту! Образы этих 9 советских актрис до сих пор восхищают и вдохновляют не только фанатов кинематографа, но и людей, далёких от этой сферы! Современные звёзды шоу-бизнеса продолжают экспериментировать и стремиться к идеалу. Какие известные блондинки рискнули кардинально сменить имидж, рассказали здесь!

Тест: Только советский гонщик сможет отгадать все 6 культовых фильмов по кадру с автомобилем
Тест: Только советский гонщик сможет отгадать все 6 культовых фильмов по кадру с автомобилем
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Самогонщки», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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