Врач объяснила, как без вреда для здоровья выходить из Великого поста Врач Кашух: Возвращаться к привычной еде нужно в течение двух недель после поста 3 мая, 08:22 Возвращаться к привычной еде нужно в течение двух недель после Великого поста. Обложка © Freepik.com / bearfotos

Близится Пасха, когда у православных христиан завершится самый строгий — Великий — пост. В этот период верующие отказываются от любых продуктов животного происхождения — мяса, молока, яиц, сладостей, сливочного масла, также под частичным запретом оказываются рыба и морепродукты. Такие ограничения могут сказаться на самочувствии, поэтому соблюдать Великий пост нужно не всем: от него освобождаются дети, пожилые люди, беременные женщины, а также те, у кого имеются острые или хронические заболевания. Как без вреда для здоровья выйти из поста, Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Многие люди слишком резко выходят из поста и начинают сразу налегать на блюда, которые в течение долгих дней были им недоступны. Это может привести к обострению болезней пищеварительного тракта (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит). Чтобы этого не случилось, возвращаться к привычному рациону нужно постепенно — вводя блюда понемногу в течение двух недель после окончания поста. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Для начала врач советует включить в ежедневное меню нежирные сорта мяса — телятину, курицу, индейку. Их лучше не жарить, а тушить, варить или запекать. Неплохие варианты для выхода из поста — лёгкие овощные супы, белая рыба (окунь, треска, минтай), паровые рыбные котлеты. А от пирожных, жареных пирожков, пельменей и полуфабрикатов ещё на некоторое время придётся отказаться.

Особые правила действуют и на Пасху: после длительного поста стоит сократить употребление яиц до двух в день, а творожную пасху и пасхальный кулич есть в небольших количествах.

"Великий пост — это не строгое голодание, а особенное время для духовных трансформаций. Чтобы этот период прошёл с пользой для души и тела, нужно прислушиваться к своему самочувствию", — посоветовала Кашух.

Сегодняшний день станет для большинства православных христиан настоящим испытанием. Ведь Страстная пятница считается самым строгим и сложным днём для всех, кто соблюдает Великий пост. В этот день очень много запретов, про них читайте на Life.ru.