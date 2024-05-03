Гастроэнтеролог рассказала, сколько дней куличи можно хранить после Пасхи Врач Кашух: Постные куличи можно есть даже спустя неделю после приготовления 3 мая, 05:38 Постные куличи можно есть даже спустя неделю после приготовления. Обложка © Freepik.com / chandlervid85

Накануне любого большого праздника хозяйки невольно задумываются, сколько хранится то или иное блюдо. Тот же вопрос возникает и перед Пасхой. Когда у куличей заканчивается срок годности, Life.ru рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Проще всего с покупными куличами и творожными пасхами: достаточно посмотреть на упаковке срок годности, дату производства, условия хранения и чётко их придерживаться. С домашними — другой разговор. По христианской традиции выпекать куличи и готовить творожную пасху принято в Чистый четверг или раньше, а подавать на стол — лишь в воскресенье, в сам праздник. Получается, что угощение ждёт три или четыре дня, пока его впервые попробуют.

По словам врача, самый долгий срок хранения у постных куличей, то есть приготовленных без животных продуктов (яйца, молоко). Они легко выдерживают неделю, да и после лишь черствеют: есть их уже не так вкусно, но для здоровья безопасно. Только перед тем, как класть в пакет, нужно дать им хорошенько остыть.

Сдобные куличи — на молоке и сливочном масле с белковой глазурью — хранятся поменьше — 5–7 дней. От тепла и влажности они могут начать плесневеть. Их лучше плотно заворачивать в плёнку и держать в сухом месте, подальше от овощей, фруктов и открытых жидкостей. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог

Кулич, который содержит творог, пропитан сиропом, промазан кремом и по составу больше напоминает торт, чем хлеб, нужно хранить только в холодильнике, вдали от овощей и мяса и не дольше трёх дней с момента приготовления, предупреждает Кашух.

"Другими словами, если испекли его в Чистый четверг, то съесть нужно обязательно в воскресенье, не откладывая кусочки на потом. Такой кулич, испортившись, не просто покрывается плесенью, а грозит полноценным отравлением", — подчеркнула врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Похожие правила действуют и в отношении творожной пасхи. Пасха из сырого творога может выдержать двое суток при условии, что до самой подачи на стол её хранят в холодильнике, не вынимая из формы. Заварная способна протянуть чуть дольше — три или даже четыре дня. Кроме того, перед приготовлением домашней пасхи нужно посмотреть срок годности творога: готовый десерт не рекомендуется употреблять в пищу после указанной даты.

Освящая пасху в храме, стоит учитывать, что несколько часов в тепле сильно сократят срок её хранения. После освящения её желательно съесть в ближайшее время.

А ранее Life.ru рассказывал, сколько кулича можно съесть за день без вреда для желудка. Дело в том, что пищеварительная система не готова к резким переменам в рационе, а традиционные пасхальные блюда высококалорийны, насыщены жирами и белком. Избыток такой еды может привести к вздутию живота, метеоризму и расстройству пищеварения даже у тех, кто поста не придерживался.

Авторы Андрей Горяничев