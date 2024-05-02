В России подсчитали индекс кулича
Индекс кулича вырос в России на 10% за год
В России подсчитали индекс кулича. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.
По данным аналитиков, стоимость главного пасхального лакомства в этот период выросла на 10%, а продажи — на 197% по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года. Также эксперты назвали среднюю цену популярных пасхальных продуктов.
- яйца — 145,5 рубля;
- молоко — 99,6 рубля;
- мука — 88,5 рубля;
- цукаты — 203,8 рубля;
- творог — 110,5 рубля;
- сахар — 84,5 рубля;
- изюм — 163,9 рубля;
- краска для яиц — 50,1 рубля.
Всего специалисты проанализировали свыше 56 миллиардов кассовых чеков.
Ранее россиянам рассказали, сколько кулича можно съесть за день без вреда для желудка. Особенно осторожными стоит быть тем, кто соблюдал пост и ел только растительную пищу.