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2 мая, 10:54

В России подсчитали индекс кулича

Индекс кулича вырос в России на 10% за год

В России подсчитали индекс кулича. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В России подсчитали индекс кулича. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным аналитиков, стоимость главного пасхального лакомства в этот период выросла на 10%, а продажи — на 197% по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года. Также эксперты назвали среднюю цену популярных пасхальных продуктов.

  • яйца — 145,5 рубля;
  • молоко — 99,6 рубля;
  • мука — 88,5 рубля; 
  • цукаты — 203,8 рубля;
  • творог — 110,5 рубля;
  • сахар — 84,5 рубля;
  • изюм — 163,9 рубля;
  • краска для яиц — 50,1 рубля.

Всего специалисты проанализировали свыше 56 миллиардов кассовых чеков.

Священник рассказал, грешно ли верующим есть куличи до Пасхи
Священник рассказал, грешно ли верующим есть куличи до Пасхи

Ранее россиянам рассказали, сколько кулича можно съесть за день без вреда для желудка. Особенно осторожными стоит быть тем, кто соблюдал пост и ел только растительную пищу.

Евгения Мосс
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