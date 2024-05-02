В России подсчитали индекс кулича

Средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным аналитиков, стоимость главного пасхального лакомства в этот период выросла на 10%, а продажи — на 197% по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года. Также эксперты назвали среднюю цену популярных пасхальных продуктов.

яйца — 145,5 рубля;

молоко — 99,6 рубля;

мука — 88,5 рубля;

цукаты — 203,8 рубля;

творог — 110,5 рубля;

сахар — 84,5 рубля;

изюм — 163,9 рубля;

краска для яиц — 50,1 рубля.

Всего специалисты проанализировали свыше 56 миллиардов кассовых чеков.