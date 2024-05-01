Россиянам рассказали, сколько кулича можно съесть за день без вреда для желудка Гастроэнтеролог Кашух: В среднем за день можно съесть не больше 150 г кулича 1 мая, 11:21 Врач призвала съедать не более двух-трёх кусочков кулича за день. Обложка © Freepik / pvproductions

Пасха знаменует собой окончание Великого поста. В этот день принято печь пироги, стряпать куличи и готовить сладкую творожную массу с изюмом или другими сухофруктами. Такое изобилие — серьёзное испытание для организма. Тем более для тех, кто соблюдал пост и ел только растительную пищу. Сколько куличей можно съесть во время Пасхи, чтобы праздник не отозвался метеоризмом, рассказала Life.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, пищеварительная система не готова к резким переменам в рационе, а традиционные пасхальные блюда высококалорийны, насыщены жирами и белком. Избыток такой еды может привести к вздутию живота, метеоризму и расстройству пищеварения даже у тех, кто поста не придерживался. Чтобы праздничное застолье не навредило здоровью, важно не переесть.

Единой нормы, сколько куличей можно съедать, нет: кто-то может позволить себе съесть больше, кому-то стоит ограничить себя. В среднем за день можно съесть не больше 150 граммов кулича — два-три кусочка — и 50–100 граммов творожной пасхи. Причём не за один раз, а разделить этот объём на несколько приёмов пищи. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Медик добавила, что даже в праздники меню должно быть разнообразным. Так как на традиционном пасхальном столе много высококалорийных продуктов, остальные блюда должны быть лёгкими, пояснила доктор. Так, например, можно есть нежирное мясо или рыбу, важно не забывать про овощи и зелень. Они богаты клетчаткой — грубыми пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и обеспечивают плавное повышение уровня глюкозы после еды.

"Тем, кто выходит из поста, есть лучше небольшими порциями каждые три-четыре часа. Особенно внимательными к пасхальному рациону стоит быть тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Из-за высокого содержания сахара пасхальные десерты могут быть противопоказаны людям с сахарным диабетом", — предупредила врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Если есть сомнения относительно выбора блюд, лучше заранее проконсультироваться с лечащим врачом, призвала собеседница Life.ru. Кроме того, в куличах с орехами и твороге много белка, что может навредить тем, кто придерживается низкобелковой диеты. Как правило, это люди с заболеванием почек и нарушением обмена веществ, заключила гастроэнтеролог.

Напомним, Пасха в этом году выпадает на 5 мая. Ранее стало известно, сколько россиян едят главное пасхальное лакомство — куличи — только ради верхушки.

Авторы Андрей Горяничев