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7 февраля, 07:55

Россиянам рассказали, что нужно обязательно сделать в Мясопустную родительскую субботу 22 февраля

РИА «ФП»: В Мясопустную родительскую субботу 22 февраля важно посетить кладбище

В 2025 году православные христиане будут отмечать несколько родительских суббот, подразумевающих особое поминание усопших. Первая из них — Мясопустная — выпадает на 22 февраля. Как сообщает РИА «ФедералПресс», в этот день следует отправиться в храм и заказать поминальную службу, а также важно посетить кладбище.

История Вселенской Мясопустной родительской субботы восходит к V веку. Важный церковный день предшествует народному празднику Масленице и Мясопустной неделе, известной также как Неделя о Страшном суде, во время которой готовятся к Великому посту. К слову, 22 и 23 февраля — последние дни перед Пасхой, когда верующим разрешается есть мясо.

Служба в храме в Мясопустную субботу начинается накануне вечером. Священники читают особые молитвы за упокой не только в память о родителях, но и всех почивших родственниках. Проводится великая панихида (парастас) по усопшим. А в саму субботу проводится Божественная литургия. Верующие должны приносить с собой поминальные продукты и оставлять их на специальном столике, который называется канун. Можно подать записки с именами покойных. Если нет возможности посетить храм, то нужно помолиться дома.

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Борис Эльфанд
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