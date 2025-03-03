Декабристы без прикрас: какая горькая правда могла скрываться за красивой легендой

Восстание 14 декабря 1825 года навсегда вошло в историю России как первая организованная попытка офицеров-дворян изменить политический строй страны. Но сколько мифов окутало эти события за два столетия! Мы решили взглянуть на декабристов без розовых очков и рассказать о том, что обычно остаётся за кадром красивых историй о благородных борцах за свободу.

Случайная революция: восстания могло и не быть

Тайные общества декабристов: кто входил в заговор. Фото © Wikipedia / Lenfilm

Всё могло пойти совсем по другому сценарию. Тайные общества дворян-интеллектуалов вполне могли остаться просто кружками по интересам, где за бокалом вина обсуждались бы идеи свободы и конституции. Но судьба распорядилась иначе. Когда Александр I внезапно умер, началась невероятная путаница с престолонаследием. Его брат Константин по закону должен был стать императором, и вся страна это знала. Но существовал тайный манифест, по которому корона переходила младшему брату — Николаю.

Николай сначала сам присягнул Константину, который сидел в Варшаве и не спешил ни на трон, ни подписывать официальный отказ. А потом, когда стало понятно, что Константин в Петербург не приедет, Николай решил, что пора всем переприсягать уже ему. Считается, что этой неразберихой и воспользовались декабристы! Они решили убедить солдат, что Николай обманом захватывает власть, а Константин якобы за конституцию и реформы. Кстати, по некоторым свидетельствам, многие солдаты вообще думали, что Конституция — это жена Константина. Так что революция получилась практически случайной.

Маленькая тайна большого заговора: их было всего 300

Согласно документам, все тайные общества декабристов вместе насчитывали около 579 человек. Но здесь есть нюанс: многих туда записывали без их ведома или согласия. Поэтому активных участников заговора, возможно, было не больше 300. Как метко заметил Ленин: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа». Похоже, декабристы и вправду рассчитывали только на армию, а не на поддержку народных масс. И в итоге подставили под картечь простых солдат, которые даже не понимали, за что сражаются.

Кровавые планы: не только свержение монархии

Николай I против декабристов: как всё было. Фото © Wikipedia / Ботман, Егор Иванович

По некоторым источникам, часть декабристов, в частности сторонники Пестеля, планировали не просто сменить форму правления. Они готовили физическое устранение всей царской семьи, включая маленьких дочерей Николая — Марию, Ольгу и Александру. По сути, готовилось повторение сценария Великой французской революции. При этом план был хитрым: убийц царя предполагалось потом публично судить, чтобы новое правительство выглядело «чистым» в глазах народа.

«Благородные рыцари» или нет?

Мы привыкли представлять декабристов благородными героями, жертвующими собой ради идеалов свободы. Но реальность, как выясняется, была куда прозаичнее. Тот же Павел Пестель, по историческим сведениям, получил в 1822 году 200 душ крепостных крестьян в награду за жёсткую муштру солдат. И, судя по всему, ни один из декабристов, мечтая о свободе для всей России, почему-то не освободил собственных крепостных, хотя такая возможность у них была с 1803 года. Ходят слухи, что декабристы активно писали доносы — и на посторонних, и друг на друга. Считается, что большинство арестов произошло именно благодаря этим доносам. Без них следствие могло бы разбираться в тайных обществах десятилетиями.

Гражданская война, которой не было

Декабристы и крепостные: хотели ли они свободы. Фото © Wikipedia / Василий Перов

По историческим данным, у декабристов имелось два программных документа, которые противоречили друг другу: радикальная «Русская правда» Пестеля и умеренная «Конституция» Муравьёва. Второй предлагал освободить крестьян через выкуп — как позже и сделал Александр II. А Пестель, как полагают, видел Россию военной диктатурой под своим руководством, разделённой на пять округов с чётким делением на «русских» и «инородцев». Более того, если верить источникам, Пестель планировал создать мощную тайную полицию — «Приказ государственного благочиния» — для подавления любого инакомыслия. И даже готовил масштабную депортацию «буйных» народов Кавказа, что было реализовано только через сто лет при Сталине. Так что захвати декабристы власть, скорее всего, они бы просто передрались между собой.

Погром во имя свободы: тёмная сторона восстания

О восстании Черниговского полка под руководством Муравьёва-Апостола на юге России знают немногие. Оно закончилось ещё более плачевно, чем события на Сенатской площади. По мнению ряда историков, во время этого восстания декабристы устроили первый в истории Российской империи еврейский погром в местечке Мотовиловка. Похоже, многие из них разделяли антисемитские взгляды и заявляли, что «евреи Россию угнетают». Пестель вообще предлагал либо ассимилировать евреев, либо выслать их в Палестину.

Сибирские страдания: правда и мифы

Правда ли, что декабристов ссылали в Сибирь. Фото © Wikipedia

Миф о страданиях декабристов в сибирской ссылке, как считают некоторые исследователи, сильно преувеличен. В Сибирь они, возможно, ехали в комфортабельных повозках, останавливались в трактирах, где пили шампанское (пусть и в кандалах). На месте жили в тёплых избах с мебелью, одеждой и даже фортепиано. Тяжёлый каторжный труд в рудниках выпал только восьми наиболее опасным заговорщикам, да и, судя по всему, ненадолго. Остальные часто притворялись больными, чтобы избежать работы.

Жёны, которые не последовали за мужьями

История о самоотверженных жёнах, добровольно отправившихся за мужьями в Сибирь, растрогала не одно поколение. Но мало кто знает, что из более чем 120 сосланных декабристов своих жён в Сибири дождались только 11. Остальные, по-видимому, предпочли остаться в Петербурге и продолжить вести привычную светскую жизнь. Что ж, не каждая была готова променять балы и приёмы на суровый сибирский быт.

Почему нам так нравится идеализировать декабристов?

Как декабристы хотели изменить Россию. Фото © Wikipedia / Post of Soviet Union

Каждая эпоха создаёт свои мифы о прошлом. При советской власти декабристов изображали почти предтечами большевиков — благородными революционерами, боровшимися против тирании. Но история редко бывает чёрно-белой. Декабристы были продуктом своего времени — со всеми противоречиями, амбициями и заблуждениями. Как и все мы, они были людьми, а не идеальными героями из учебников.