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3 марта, 15:04

Завораживающий снимок из космоса: Самый большой вулкан в Европе снова проснулся

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок активного вулкана Этна на Сицилии

За вулканом Этна на Сицилии, который активизировался в прошлом месяце, ведёт наблюдение Роскосмос. Госкорпорация показала снимок, сделанный с помощью спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

Снимок вулкана Этна. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Снимок вулкана Этна. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос следит за активностью вулкана Этна. Вулкан на восточном побережье острова Сицилия — самый высокий действующий в Европе. В феврале он вновь активизировался. Лава извергалась из трещины на южном склоне кратера «Бокка-Нуова», — говорится в сообщении к снимку.

Вулкан Этна находится на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Катания и Мессина. В настоящее время он является самым высоким активным вулканом в Европе. В 2021 году местная обсерватория отметила, что высота юго-восточного кратера Этны составляет 3357,3 метра. Кроме того, вулкан внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десятое за два месяца извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях
Десятое за два месяца извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях

А ранее Life.ru сообщал, что в начале февраля в Средиземном море на территории Греции проснулся вулкан Санторини. Этот вулкан тысячи лет назад уничтожил местную цивилизацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Мария Любицкая
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