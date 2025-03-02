Трус, Балбес и Бывалый. Как подбирали актёров в великое комедийное трио Трио Георгия Вицина, Евгения Моргунова и Юрия Никулина считается одной из визитных карточек советского кинематографа. Даже спустя десятилетия Трус, Балбес и Бывалый всё так же любимы телезрителями. Однако это трио могло быть другим. 1 марта, 21:15 Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Дебют трио в кино

В комедийном трио роль Труса исполнил Георгий Вицин, Балбеса сыграл Юрий Никулин, а Бывалого — Евгений Моргунов. Впервые вместе они появились в короткометражной картине «Пёс Барбос и необычный кросс» Леонида Гайдая. Фильм вышел на экраны в 1961 году и полюбился советскому кинозрителю.

За основу был взят одноимённый фельетон Степана Олейника, в котором также были три героя-рыболова и пёс. Кроме того, публикация сопровождалась рисунками, которые и стали основой для подбора троицы. Героями фельетона были Гаврила и два Николы. Гаврила стал прообразом Бывалого, поскольку он был крупным мужчиной. Бывалым он был назван, поскольку Гаврила был неформальным главарём, а ещё самым опытным.

Кадр из фильма «Пёс Барбос и необычный кросс», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Оба Николы были прообразами Балбеса, но Гайдай решил сделать их совершенно разными, чтобы разнообразить трио. Так к Бывалому и Балбесу добавился образ Труса. Теперь оставалось подобрать актёрский состав, но и здесь было не всё так просто.

Подбор актёров и долгие поиски Балбеса и Бывалого

На роль Труса без проб утвердили Георгия Вицина. Гайдай был уверен, что лучше него никто не сможет сыграть нервного и сентиментального Труса. С ним Гайдай уже успел поработать над своей первой картиной «Жених с того света». Он прекрасно знал Вицина как актёра, поэтому роль Труса была предложена именно ему.

Роль Балбеса Гайдай сначала предложил комедийному актёру Сергею Филиппову. До этого он уже успел сыграть в фильмах «Укротительница тигров», «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Но Филиппова не привлекла идея сниматься в короткометражке, и он придумал отговорку, якобы у него в Новгороде тётя попала под трамвай и ему срочно нужно выехать туда. Гайдай прекрасно понимал, что актёр просто увиливает, поскольку в Новгороде в то время трамваи не ходили.

Так или иначе на роль Балбеса нужно было искать нового актёра. Следующим кандидатом был Сергей Новиков, который успел сыграть уже в более чем десятке фильмов, включая «Тихий Дон», «На графских развалинах» и других. Но и в данном случае не получилось. И тогда Вицин предложил на роль Балбеса артиста цирка Юрия Никулина. Его кандидатура пришлась по душе Гайдаю, поскольку он идеально вписывался в образ Балбеса, задуманный режиссёром.

Также непросто дались поиски исполнителя роли Бывалого. Изначально Гайдай хотел привлечь возрастного актёра. Первым кандидатом был 60-летний Михаил Жаров. Артист, увидев сценарий, отказался от съёмок, поскольку ему пришлось бы бегать и прыгать, а он был не готов к такому.

Следом роль предложили Ивану Любезнову, который был на 10 лет моложе Жарова, но и он отказался от столь активной роли. А ещё сыграть Бывалого Гайдай предлагал Игорю Ильинскому, который не захотел сниматься в короткометражке по той же причине.

После этого режиссёр решил сделать ставку на актёров, которые были существенно моложе, но в то же время по своему типажу подошли бы на роль неформального главаря разбойников. И тут на помощь Гайдаю пришёл директор «Мосфильма» Иван Пырьев, который предложил кандидатуру 33-летнего Евгения Моргунова. Он был достаточно габаритным, поэтому Гайдай согласился. Так легендарное трио было сформировано.

Всенародная слава и разногласия на съёмочной площадке

После короткометражки «Пёс Барбос и необычный кросс» Вицин, Никулин и Моргунов сыграли ещё в одном коротком фильме — «Самогонщики». Гайдай больше не собирался снимать актёров вместе. Но сценарист Морис Слободской уговаривал режиссёра взять трио в фильм «Операция «Ы». Тот сопротивлялся. В то же время Гайдаю начали поступать многочисленные письма от советских кинозрителей, которые хотели ещё увидеть полюбившихся артистов. И тогда Гайдай согласился.

В дальнейшем троица появилась в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и прочих. Успех картин с их участием в Советском Союзе был ошеломляющим, а актёры стали народными кумирами. Хотя изначально Никулин и Моргунов отказывались сниматься в «Кавказской пленнице», поскольку полагали, что трио появляется в комедийных фильмах слишком часто.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Никулину не нравился и сценарий картины. Он опасался, что у телезрителей может создаться впечатление, что все фильмы с участием троицы будут однотипными, что могло привести к тому, что они станут заложниками одной роли. Никулин предлагал Гайдаю внести правки в сценарий, поскольку считал, что в нём не хватает юмористической составляющей.

Режиссёр ценил актёра, поэтому согласился внести корректировки. В конечном итоге и Никулин, и Моргунов согласились на съёмки, и очередной советский киношедевр вышел на экраны.

Юрий Никулин благодаря участию в легендарном трио стал одним из наиболее популярных советских артистов. Он был удостоен почётных званий: народного артиста СССР и Героя Социалистического Труда. Георгий Вицин также стал всенародным любимцем. Он, как и Никулин, получил звание народного артиста СССР.

Евгения Моргунова в какой-то степени постигла участь заложника одной роли, поскольку у советских граждан он ассоциировался исключительно с Бывалым. Поэтому он, в отличие от Никулина и Вицина, был только заслуженным артистом РСФСР. Актёр считал, что достоин быть народным артистом СССР, но этого звания он не получил.

Авторы Альмир Хабибуллин