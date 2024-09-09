Помогут ли гаджеты из СССР сохранить здоровье и улучшить физическую форму

У многих семей в кладовках и на балконах до сих пор можно обнаружить спортивно-оздоровительные приспособления родом из Советского Союза. Диск здоровья, игольчатые аппликаторы и эспандеры были в большой чести. Так ли они полезны для современных людей или эти раритеты проще сдать в музей?

Диск здоровья

Что такое советский диск здоровья и как он работает. Фото © vsegda-tvoj.livejournal.com

Диск здоровья, представляющий собой два совмещённых вращающихся металлических «блинчика», предназначен для развития баланса, гибкости и ловкости. Основная нагрузка при работе с ним приходится на мышцы спины и поясницы, а также ног. «Нужно помнить, что при неграмотном использовании он может стать причиной травмы поясницы, коленей, позвоночника, растяжения мышц и связок. Особенно осторожными стоит быть людям с избыточным весом», — рассказывает Life.ru Денис Банный, эксперт лаборатории «Гемотест», врач.

При регулярных занятиях этот девайс действительно помогает сжечь лишние калории, поднять настроение, укрепить мышечный корсет и улучшить координацию движений. Но, как уверяет эксперт, волшебного преображения от него точно ждать не стоит. Если есть цель построить спортивное тело или значительно снизить вес, необходимо подобрать комплексные тренировки и пересмотреть свой рацион.

Аппликатор Кузнецова

Аппликатор Кузнецова: польза и вред советского гаджета. Фото © masterok.livejournal.com

Аппликатор Кузнецова — это коврик с закреплёнными на нём игольчатыми модулями. Долгое время гаджет был в большой моде в СССР, с его помощью пытались лечить всё — от спазмированных мышц до хронических заболеваний. Такой аппликатор, как рассказывает врач, помогает улучшить кровоснабжение, расслабляет мышцы и благодаря своему раздражающему действию иногда просто помогает переключиться с другого вида боли. Он действительно неплохо снимает спазм, если у человека есть перенапряжение в мышцах. Но помочь при каком-то более серьёзном заболевании, конечно же, не сможет.

Кистевые эспандеры

Эспандеры из СССР: помогают или губят здоровье. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Кистевые эспандеры предназначены для укрепления мышц предплечий, кистей и пальцев, а также для восстановления подвижности в руках после травм и операций. «Это достаточно эффективное приспособление, которое позволяет тренироваться в любом месте и в любое время. Единственное, что нужно помнить: частые занятия с кистевым эспандером могут привести к воспалению сухожилий», — рассказал врач.