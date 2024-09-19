Люцифер удалил француженке пупок, а она засушила его в банке

Девушка из Франции решила порвать отношения с семьёй и выбрала очень символичный способ подчеркнуть своё решение — она удалила себе пупок хирургическим путём. Об этом сообщает Daily Mirror.

На необычную операцию 25-летняя Жюстин Кеслер, работающая официанткой, решилась после того, как увидела снимки удалённых пупков в социальных сетях. Девушка рассказывает, что у неё не сложилось близких отношений с родными и такой способ подчеркнуть разрыв отношений с семьёй показался ей очень удачным. Иронично, что операцию проводил тату-мастер по имени Люцифер. Обошлось прощание с пупком в 800 евро (около 81 тысячи рублей). А сам вырезанный участок кожи Кеслер решила засушить в стеклянной банке.

«Настоящая семья — это та, которую мы сами создаём в жизни. Удивительно, но удаление пупка также разрывает связь с ложной семьей, какой бы малой она ни была», — так она объяснила свой поступок.

Девушка также поделилась, что у многих в её окружении операция вызвала негативную реакцию. Некоторые из знакомых намекнули Кеслер, что она ведёт себя не вполне адекватно. Впрочем, особого эффекта мнение окружающих на неё не произвело: девушка уже успела нанести себе несколько тату, раздвоить язык и поставить дополнительный пирсинг. Останавливаться на достигнутом она не собирается.