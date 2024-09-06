«Удалил зубы и губы»: В Польше маньяк 4 года держал в рабстве и насиловал женщину

В Польше маньяк Матеуш Ях, более известный как польский «Йозеф Фритцль», на протяжении четырёх лет удерживал в плену 30-летнюю женщину. Преступник удалил жертве все зубы и полностью лишил губ, оставив «только отверстие вместо рта». Также он заставил её родить ребёнка.

Здание, в котором польский маньяк держал в плену жертву. Коллаж © myglogow.pl

Всё случилось в городе Глогув (Нижнесилезское воеводство) на западе страны. Как пишет Daily Mail, за эти четыре года женщина по имени Малгожата несколько раз попадала в больницу, но боялась рассказать о своём мучителе. Однако на прошлой неделе её госпитализировали с очень изуродованным лицом. Пленница конфиденциально рассказала о случившемся другой пациентке, которая передала её историю медикам, а те сразу сообщили об этом властям.

Врачи при осмотре выявили, что жертва маньяка потеряла все зубы и губы, а другие части тела были покрыты ссадинами и шрамами. По данным журналистов, её перевели в психиатрическую больницу. Как рассказали те, кто её видел, 30-летняя женщина из-за перенесённых страданий выглядит «намного старше 50».

Полицейские задержали 35-летнего маньяка. Ему предъявлены обвинения в психическом, физическом и сексуальном насилии. Ребёнка тем временем отдали на усыновление.

Иозеф Фритцль, с которым сравнивали Матеуша Яха — австрийский маньяк, на протяжении 24 лет удерживавший в плену свою дочь Элизабет и насиловавший её. Суд приговорил преступника к пожизненному заключению.