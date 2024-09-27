Шаман рассказал Life.ru, как распознать болезнь по сновидению и исцелить себя
Сны не могут предвещать болезни, но они служат сигналом о возможных сбоях в организме. Что странного может присниться к обострению недуга или заболеванию?
Если вам привиделся один из снов, указывающих на какой-либо недуг, это вовсе не означает, что у вас уже есть установленный диагноз. Это всего лишь возможное предположение. Кроме того, один и тот же сон может иметь разные трактовки, обращая внимание на детали увиденного. Важно помнить, что существуют лунные сутки, в которые сновидения не обладают предсказательным значением. Самое важное — не волнуйтесь и не воспринимайте это слишком близко. Сны, которые могут предвещать болезни, служат лишь сигналом о возможных сбоях в организме и напоминают о необходимости уделять больше внимания своему здоровью и образу жизни. Сохраняйте позитивный настрой!
Какие сны предвещают сердечные проблемы
- вас кто-то сжимает в тисках;
- вы ощущаете болезненный, тяжёлый, словно камень, удар или острое лезвие пронзает область солнечного сплетения, или вас поражает молния в грудь;
- может раздаваться громкий звук барабана, вызывающий панический страх перед смертью;
- на вас одежда, но она слишком мала;
- вы можете часто просыпаться между четырьмя и пятью часами утра, охваченные необъяснимым страхом;
- падаете во сне в бездонную пропасть;
- участвуете в гонках;
- видите лягушку, прыгающую по вам, — символ грудной жабы (стенокардии);
- вам становится очень жарко под палящими лучами солнца;
- вы видите змей;
- в ваших снах появляются острые предметы.
Что снится перед нарушением работы поджелудочной железы и печени
- смотрите или употребляете во сне некачественные продукты: испорченное мясо, рыбу, тухлые яйца, гнилые фрукты;
- вы также ощущаете приступы тошноты и порой воспринимаете неприятный запах прогорклой еды;
- могут присниться больные цыплята, вялые взрослые куры, наседка с малышами;
- предметы, которые движутся с большой скоростью;
- видите во сне людей, энергично размахивающих руками.
Сны, предвещающие болезни ЖКТ
Какие сны к болезням: толкование и симптомы. Фото © «Шедеврум»
- наличие боли в области живота;
- вы ощущаете схватки, напоминающие родовые;
- драка с ножами, приведшая к травме живота;
- плетёная мебель, тростниковые коврики, запутанные корни деревьев;
- мускулатура на теле других людей;
- видеть вблизи губы или рот.
Заболевания опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы):
- ощущать себя в неволе;
- испытывать удары по телу;
- носить обувь, которая натирает ваши стопы;
- стремиться встать на ноги, но не смочь;
- носить чрезмерно тяжёлый груз;
- склонять колени;
- тереть спину о жёсткую поверхность.
Что снится перед тем, как заболеть простудой или гриппом
- вы совершенно обнажены;
- гореть в огне;
- плавать в ледяной воде;
- убегать от кого-то по запутанным, извивающимся коридорам;
- вам никак не удаётся напиться;
- голова и нос выглядят непропорционально большими;
- у вас на голове необычный головной убор.
Как исцеляться во время сна
Как лечить себя во сне: ритуалы от шамана. Фото © «Шедеврум»
«Люди, способные правильно интерпретировать свои сны, могут исцелять себя, «программируя» будущие сновидения», — рассказывает Life.ru шаман и маг Дмитрий Риг. Со слов эксперта, эффективность этого метода основана на том, что во сне иммунная система работает особенно активно.
Настроив подсознание на процесс выздоровления, человек может инициировать восстановление и оздоровительные процессы в своём теле.
Освоение этой техники может занять от одной недели до месяца — всё зависит от индивидуальных способностей. Важно, чтобы сон не был прерван потому, что пробуждение должно происходить естественно.
Как быстро уснуть: вечерние ритуалы
Специалисты, занимающиеся изучением сна, утверждают, что люди, у которых нет установленных ритуалов перед сном, чаще прибегают к помощи снотворных средств. Как говорит шаман, слово «ритуал» происходит от латинского и переводится как «привычка, традиция». Обычно такие действия выполняются в строго определённое время и в конкретном месте, сопровождаясь привычными действиями.
Можно ли во сне увидеть свою болезнь: знаки в сонниках, которые нельзя игнорировать. Фото © «Шедеврум»
При регулярном выполнении ритуалы становятся автоматическими привычками, которые выполняются без осознания, настраивая человека на определённый лад. Психотерапевты и специалисты по сну утверждают, что регулярные вечерние ритуалы способствуют более быстрому засыпанию и помогают увидеть приятные сны.
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