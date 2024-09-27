Шаман рассказал Life.ru, как распознать болезнь по сновидению и исцелить себя

Если вам привиделся один из снов, указывающих на какой-либо недуг, это вовсе не означает, что у вас уже есть установленный диагноз. Это всего лишь возможное предположение. Кроме того, один и тот же сон может иметь разные трактовки, обращая внимание на детали увиденного. Важно помнить, что существуют лунные сутки, в которые сновидения не обладают предсказательным значением. Самое важное — не волнуйтесь и не воспринимайте это слишком близко. Сны, которые могут предвещать болезни, служат лишь сигналом о возможных сбоях в организме и напоминают о необходимости уделять больше внимания своему здоровью и образу жизни. Сохраняйте позитивный настрой!

Какие сны предвещают сердечные проблемы

вас кто-то сжимает в тисках;

вы ощущаете болезненный, тяжёлый, словно камень, удар или острое лезвие пронзает область солнечного сплетения, или вас поражает молния в грудь;

может раздаваться громкий звук барабана, вызывающий панический страх перед смертью;

на вас одежда, но она слишком мала;

вы можете часто просыпаться между четырьмя и пятью часами утра, охваченные необъяснимым страхом;

падаете во сне в бездонную пропасть;

участвуете в гонках;

видите лягушку, прыгающую по вам, — символ грудной жабы (стенокардии);

вам становится очень жарко под палящими лучами солнца;

вы видите змей;

в ваших снах появляются острые предметы.

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смотрите или употребляете во сне некачественные продукты: испорченное мясо, рыбу, тухлые яйца, гнилые фрукты;

вы также ощущаете приступы тошноты и порой воспринимаете неприятный запах прогорклой еды;

могут присниться больные цыплята, вялые взрослые куры, наседка с малышами;

предметы, которые движутся с большой скоростью;

видите во сне людей, энергично размахивающих руками.

Сны, предвещающие болезни ЖКТ

Какие сны к болезням: толкование и симптомы. Фото © «Шедеврум»

наличие боли в области живота;

вы ощущаете схватки, напоминающие родовые;

драка с ножами, приведшая к травме живота;

плетёная мебель, тростниковые коврики, запутанные корни деревьев;

мускулатура на теле других людей;

видеть вблизи губы или рот.

Заболевания опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы):

ощущать себя в неволе;

испытывать удары по телу;

носить обувь, которая натирает ваши стопы;

стремиться встать на ноги, но не смочь;

носить чрезмерно тяжёлый груз;

склонять колени;

тереть спину о жёсткую поверхность.

Что снится перед тем, как заболеть простудой или гриппом

вы совершенно обнажены;

гореть в огне;

плавать в ледяной воде;

убегать от кого-то по запутанным, извивающимся коридорам;

вам никак не удаётся напиться;

голова и нос выглядят непропорционально большими;

у вас на голове необычный головной убор.

Как исцеляться во время сна

Как лечить себя во сне: ритуалы от шамана. Фото © «Шедеврум»

«Люди, способные правильно интерпретировать свои сны, могут исцелять себя, «программируя» будущие сновидения», — рассказывает Life.ru шаман и маг Дмитрий Риг. Со слов эксперта, эффективность этого метода основана на том, что во сне иммунная система работает особенно активно.

Настроив подсознание на процесс выздоровления, человек может инициировать восстановление и оздоровительные процессы в своём теле. Дмитрий Риг Шаман и маг

Освоение этой техники может занять от одной недели до месяца — всё зависит от индивидуальных способностей. Важно, чтобы сон не был прерван потому, что пробуждение должно происходить естественно.

Как быстро уснуть: вечерние ритуалы

Специалисты, занимающиеся изучением сна, утверждают, что люди, у которых нет установленных ритуалов перед сном, чаще прибегают к помощи снотворных средств. Как говорит шаман, слово «ритуал» происходит от латинского и переводится как «привычка, традиция». Обычно такие действия выполняются в строго определённое время и в конкретном месте, сопровождаясь привычными действиями.

Можно ли во сне увидеть свою болезнь: знаки в сонниках, которые нельзя игнорировать. Фото © «Шедеврум»