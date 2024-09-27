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27 сентября, 05:00

Шаман рассказал Life.ru, как распознать болезнь по сновидению и исцелить себя

Сны не могут предвещать болезни, но они служат сигналом о возможных сбоях в организме. Что странного может присниться к обострению недуга или заболеванию?

Если вам привиделся один из снов, указывающих на какой-либо недуг, это вовсе не означает, что у вас уже есть установленный диагноз. Это всего лишь возможное предположение. Кроме того, один и тот же сон может иметь разные трактовки, обращая внимание на детали увиденного. Важно помнить, что существуют лунные сутки, в которые сновидения не обладают предсказательным значением. Самое важное — не волнуйтесь и не воспринимайте это слишком близко. Сны, которые могут предвещать болезни, служат лишь сигналом о возможных сбоях в организме и напоминают о необходимости уделять больше внимания своему здоровью и образу жизни. Сохраняйте позитивный настрой!

Какие сны предвещают сердечные проблемы

  • вас кто-то сжимает в тисках;
  • вы ощущаете болезненный, тяжёлый, словно камень, удар или острое лезвие пронзает область солнечного сплетения, или вас поражает молния в грудь;
  • может раздаваться громкий звук барабана, вызывающий панический страх перед смертью;
  • на вас одежда, но она слишком мала;
  • вы можете часто просыпаться между четырьмя и пятью часами утра, охваченные необъяснимым страхом;
  • падаете во сне в бездонную пропасть;
  • участвуете в гонках;
  • видите лягушку, прыгающую по вам, — символ грудной жабы (стенокардии);
  • вам становится очень жарко под палящими лучами солнца;
  • вы видите змей;
  • в ваших снах появляются острые предметы.

Что снится перед нарушением работы поджелудочной железы и печени

  • смотрите или употребляете во сне некачественные продукты: испорченное мясо, рыбу, тухлые яйца, гнилые фрукты;
  • вы также ощущаете приступы тошноты и порой воспринимаете неприятный запах прогорклой еды;
  • могут присниться больные цыплята, вялые взрослые куры, наседка с малышами;
  • предметы, которые движутся с большой скоростью;
  • видите во сне людей, энергично размахивающих руками.

Сны, предвещающие болезни ЖКТ

Какие сны к болезням: толкование и симптомы. Фото © «Шедеврум»

Какие сны к болезням: толкование и симптомы. Фото © «Шедеврум»

  • наличие боли в области живота;
  • вы ощущаете схватки, напоминающие родовые;
  • драка с ножами, приведшая к травме живота;
  • плетёная мебель, тростниковые коврики, запутанные корни деревьев;
  • мускулатура на теле других людей;
  • видеть вблизи губы или рот.

Заболевания опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы):

  • ощущать себя в неволе;
  • испытывать удары по телу;
  • носить обувь, которая натирает ваши стопы;
  • стремиться встать на ноги, но не смочь;
  • носить чрезмерно тяжёлый груз;
  • склонять колени;
  • тереть спину о жёсткую поверхность.

Что снится перед тем, как заболеть простудой или гриппом

  • вы совершенно обнажены;
  • гореть в огне;
  • плавать в ледяной воде;
  • убегать от кого-то по запутанным, извивающимся коридорам;
  • вам никак не удаётся напиться;
  • голова и нос выглядят непропорционально большими;
  • у вас на голове необычный головной убор.

Как исцеляться во время сна

Как лечить себя во сне: ритуалы от шамана. Фото © «Шедеврум»

Как лечить себя во сне: ритуалы от шамана. Фото © «Шедеврум»

«Люди, способные правильно интерпретировать свои сны, могут исцелять себя, «программируя» будущие сновидения», — рассказывает Life.ru шаман и маг Дмитрий Риг. Со слов эксперта, эффективность этого метода основана на том, что во сне иммунная система работает особенно активно.

Настроив подсознание на процесс выздоровления, человек может инициировать восстановление и оздоровительные процессы в своём теле.

Дмитрий Риг

Шаман и маг

Настроив подсознание на процесс выздоровления, человек может инициировать восстановление и оздоровительные процессы в своём теле.
Настроив подсознание на процесс выздоровления, человек может инициировать восстановление и оздоровительные процессы в своём теле.

Освоение этой техники может занять от одной недели до месяца — всё зависит от индивидуальных способностей. Важно, чтобы сон не был прерван потому, что пробуждение должно происходить естественно.

Как быстро уснуть: вечерние ритуалы

Специалисты, занимающиеся изучением сна, утверждают, что люди, у которых нет установленных ритуалов перед сном, чаще прибегают к помощи снотворных средств. Как говорит шаман, слово «ритуал» происходит от латинского и переводится как «привычка, традиция». Обычно такие действия выполняются в строго определённое время и в конкретном месте, сопровождаясь привычными действиями.

Можно ли во сне увидеть свою болезнь: знаки в сонниках, которые нельзя игнорировать. Фото © «Шедеврум»

Можно ли во сне увидеть свою болезнь: знаки в сонниках, которые нельзя игнорировать. Фото © «Шедеврум»

При регулярном выполнении ритуалы становятся автоматическими привычками, которые выполняются без осознания, настраивая человека на определённый лад. Психотерапевты и специалисты по сну утверждают, что регулярные вечерние ритуалы способствуют более быстрому засыпанию и помогают увидеть приятные сны.

Как стать миллионером: 14 аффирмаций для привлечения богатства
Как стать миллионером: 14 аффирмаций для привлечения богатства
Обложка ©

«Шедеврум»

Ольга Годуненко
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