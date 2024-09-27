Life.ru узнал, почему экстрасенсы боятся делать прогнозы о Пугачёвой, и нашёл смельчака, который раскрыл её будущее Таролог Зак: Пугачёва вряд ли вернётся в Россию в ближайшие два года 27 сентября, 04:00 Кристина Орбакайте, Алла Пугачёва, Максим Галкин*. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Последние новости о звёздном семействе Аллы Пугачёвой будоражат поклонников. Все гадают — вернётся ли артистка в Россию или она продаёт свои роскошные дома, чтобы окончательно порвать с родиной. Life.ru решил узнать ответы на эти вопросы у астрологов и экстрасенсов, однако большинство экспертов в эзотерике отказались говорить на эту тему. Но мы всё же нашли смельчака, который раскрыл будущее Примадонны, а также выяснили, почему экстрасенсы боятся делать прогнозы о Пугачёвой.

Коллеги боятся говорить про Пугачёву, потому что в своё время она имела очень сильную власть в кругу творческих исполнителей, у неё хорошие связи. Люди боятся говорить о ней, потому что это может навредить их работе и репутации дальше. Дарья Миронова Экстрасенс

Смельчаком, который сделал расклад и рассказал, что ждёт Примадонну и её семью в будущем, оказался астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак. Он ответил на вопросы Life.ru.

Присвоят ли Алле Пугачёвой статус иноагента в 2024–2025 годах?

— В раскладе на этот вопрос выпало много карт масти Мечей. Это говорит о том, что вопрос о присвоении статуса иноагента Алле Пугачёвой стоит остро и высока вероятность, что в конце 2024-го или в начале 2025 года певице присвоят этот статус. В то же время высока вероятность, что в 2025 году его снимут — и помогут в этом высокопоставленные покровители Примадонны.

Присвоят ли Кристине Орбакайте статус иноагента в 2024–2025 годах?

— Иногда этот вопрос будет подниматься, но не остро, и скорее об этом будут говорить популисты, чем чиновники и депутаты. В середине 2025 года вокруг этой темы будет много разговоров, но в итоге ни в 2024-м, ни в 2025 году Кристине Орбакайте не будет присвоен статус иноагента, а ближе к концу 2025 года этот вопрос вообще замнут.

Каковы истинные причины, по которым Алла Пугачёва и Максим Галкин* продают недвижимость в России?

— Звёздная пара на данный момент не испытывает каких-то материальных трудностей, которые заставляли бы их продавать недвижимость. Продажа недвижимости Аллы и Максима* связана исключительно с перераспределением активов: они продают недвижимость, чтобы инвестировать деньги в другие, более привлекательные с их точки зрения, инструменты. Сама продажа недвижимости для них не импульсивное, а хорошо продуманное, взвешенное решение.

По каким причинам Кристина Орбакайте продаёт недвижимость в России?

— Кристина Орбакайте также продаёт недвижимость для того, чтобы инвестировать средства в другие активы. Но если Алла Борисовна уже чётко понимает, куда пойдут вырученные с продажи деньги, то Кристина пока не решила, во что точно вложиться. Сейчас она продаёт недвижимость для того, чтобы не потерять деньги, так как ожидает ухудшения своего положения в России.

Вернётся ли Алла Пугачёва окончательно в Россию в ближайшие 2 года?

— Крайне маловероятно.

Что ждёт Аллу Пугачёву в карьере в 2024–2025 годах?

— У Аллы Борисовны в карьере в 2024–2025 годах ничего кардинально не поменяется, активной концертной деятельности не планируется. Но это никак не скажется на её финансовом состоянии и жизни в целом — тут у неё всё стабильно хорошо.

Главные события в жизни Аллы Пугачёвой в 2024–2025 годах?

— Внешне Алла Борисовна будет больше увлечена семейными делами, воспитанием детей. Но «за кулисами» у неё идёт жизнь, связанная с политическими интригами, и её внимание будет во многом сосредоточено на этом вопросе. Что примечательно, карты не показывают, чтобы у Аллы Пугачёвой были какие-то покровители с Запада. Потому речь идёт об интригах на внутриполитическом российском поле.

Планирует ли Кристина Орбакайте окончательно порвать связи с Россией в 2025 году?

— Крайне маловероятно, что Кристина решится на это. Её положение в России не так плохо, как ей может казаться.

* Включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы Александра Вишнякова