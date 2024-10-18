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18 октября, 15:22

Тест: Только советский сладкоежка отгадает, какого цвета фантики этих 6 легендарных конфет

До сих пор помните вкус любимых советских конфет? А так ли хорошо вы помните их обёртку?

Если ваше детство прошло в СССР, то вы должны знать, что любил разглядывать каждый советский школьник: настенные ковры и фантики от любимых конфет. Ведь они были настоящими произведениями искусства: с картинами известных художников, красочными пейзажами, животными и персонажами из сказок. Приготовьтесь вновь окунуться в детство и попробовать отгадать, какого же цвета были обёртки культовых сладостей.

Пока вы ещё не побежали в магазин за порцией сладкого, предлагаем отгадать, кому принадлежат эти строки: Михаилу Кругу или поэтам Серебряного века? А если любовь к медведям заканчивается не только на «Мишке косолапом», то вам точно нужно попробовать отличить панду Катюшу от других панд на этих кадрах.

Тест: Дворовой пацан или философ Ницше — угадайте авторов этих 6 выражений
Тест: Дворовой пацан или философ Ницше — угадайте авторов этих 6 выражений
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Фотохроника, © Freepik

Виктория Мишинкина
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