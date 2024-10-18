Ограбят или убьют даже днём: 5 самых криминальных городов на планете

Мир полон контрастов — и в некоторых его уголках царит атмосфера постоянной тревоги. В этих местах риск стать жертвой преступления, особенно ограбления, невероятно высок. Городские джунгли, где царит беззаконие, превращаются в настоящие ловушки, а безопасность — в роскошь, доступную немногим. Откройте для себя список самых опасных городов мира, где вам придётся быть особенно бдительным, чтобы не попасть в лапы преступников.

Каракас, Венесуэла

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Венесуэла переживает глубокий экономический кризис, проявляющийся в гиперинфляции, высокой безработице, нехватке товаров и беспорядках. Каракас — столица страны — известен своим высоким уровнем преступности и регулярно попадает в мировые новости по негативным причинам. Наиболее неблагополучным районом является обширная трущоба Петаре, где проживает около миллиона человек. В этом районе часто происходят убийства, вооружённые ограбления и похищения людей. Опасные зоны, которые рекомендуется избегать, включают районы 23 де Енеро, Эль Валье и Ла-Вега, где активно действуют наркоторговцы.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

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Рио-де-Жанейро — это город контрастов, который принимает наибольшее количество туристов в Бразилии, но также входит в десятку самых опасных городов мира. Для безопасных путешествий лучше выбирать южные районы, такие как Ботафого, Катечи, Копакабана, Глория, Ипанема и Леблон. Эти места привлекают отдыхающих своими пляжами, где можно купаться, заниматься сёрфингом и загорать. Среди популярных туристических достопримечательностей выделяется статуя Христа-Искупителя, расположенная на горе Корковадо, — это символ Рио.

Порт-о-Пренс, Гаити

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Гаити подвержен частым природным бедствиям, таким как ураганы и землетрясения. В 2010 году сильное землетрясение унесло жизни более 300 тысяч человек, оставив множество людей без жилья и работы. Это наряду с нехваткой государственных ресурсов для поддержки бедствующих способствовало росту преступности, включая кражи, похищения людей, наркоторговлю и вооружённые нападения. В стране также происходят протесты и митинги.

Для туристов небезопасно гулять по Порт-о-Пренсу в одиночку, особенно в ночное время. Рекомендуется избегать криминогенных районов, таких как Карфур, Мартиссан, Сите-Солей, а также окрестностей дороги Дельмас и Петион-Виля в любое время суток. Планируя поездку на Гаити, важно учитывать сезон ураганов, который длится с июня по октябрь.

Йоханнесбург и Кейптаун, ЮАР

Кейптаун. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergio capuzzimati

В 2023 году Южная Африка стала популярным направлением для российских путешественников — с основными маршрутами через Йоханнесбург и Кейптаун. Однако при посещении страны необходимо учитывать важные аспекты безопасности. Высокий уровень безработицы и социальные проблемы привели к росту преступности, особенно в таких городах, как Кейптаун, Йоханнесбург, Дурбан и Претория. Наиболее опасные районы — Ньянга в Кейптауне и Хиллброу, Соуэто и Ист-Рэнд в Йоханнесбурге, где часто происходят убийства, вооружённые ограбления и другие преступления. Путешественникам рекомендуется быть бдительными и в идеале передвигаться с местными гидами, чтобы минимизировать риски и обеспечить себе безопасность во время пребывания в Южной Африке.

Сан-Педро-Сула, Гондурас

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