Туристов предупредили о неочевидной опасности для здоровья поездок осенью и зимой
Врач Разагатова: Резкая смена климата во время поездок может подорвать здоровье
Россияне любят проводить холодные осень или зиму в далёких тёплых краях. Однако во время путешествий их подстерегает неочевидная опасность, предупредила терапевт-эндокринолог Арина Разагатова. По её словам, резкая смена климата может подорвать здоровье.
В частности, сухой воздух в салоне самолёта вызывает сухость слизистых оболочек, делая их менее защищёнными перед микроорганизмами. Во-вторых, стресс может возникнуть и из-за резкой смены температуры воздуха на новом месте, а это уже удар по иммунитету. Поэтому многие люди заболевают в первые дни поездки.
«Стресс также может приводить к высоким показателям артериального давления. Повышает нагрузку на сердце и высокая температура. Так что, если отправляетесь в жаркие страны, избегайте излишнего пребывания на солнце и обезвоживания на фоне обильного потоотделения», — рекомендовала собеседница «Вечерней Москвы»
Не стоит забывать, что в новой стране можно подхватить новые вирусы или бактерии. Как организм справится с недугом, зависит от состояния иммунитета, наличия хронических заболеваний и правильности соблюдения режима сна, физической активности и питания. Если здоровье человека ослаблено, то его может ждать акклиматизация, отметила эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как избежать отёка ног во время длительных авиаперелётов. Хирург рекомендовал ходить по салону самолёта, пить побольше воды и соблюдать другие правила.