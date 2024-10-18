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18 октября, 15:49

Туристов предупредили о неочевидной опасности для здоровья поездок осенью и зимой

Врач Разагатова: Резкая смена климата во время поездок может подорвать здоровье

Россияне любят проводить холодные осень или зиму в далёких тёплых краях. Однако во время путешествий их подстерегает неочевидная опасность, предупредила терапевт-эндокринолог Арина Разагатова. По её словам, резкая смена климата может подорвать здоровье.

В частности, сухой воздух в салоне самолёта вызывает сухость слизистых оболочек, делая их менее защищёнными перед микроорганизмами. Во-вторых, стресс может возникнуть и из-за резкой смены температуры воздуха на новом месте, а это уже удар по иммунитету. Поэтому многие люди заболевают в первые дни поездки.

«Стресс также может приводить к высоким показателям артериального давления. Повышает нагрузку на сердце и высокая температура. Так что, если отправляетесь в жаркие страны, избегайте излишнего пребывания на солнце и обезвоживания на фоне обильного потоотделения», — рекомендовала собеседница «Вечерней Москвы»

Не стоит забывать, что в новой стране можно подхватить новые вирусы или бактерии. Как организм справится с недугом, зависит от состояния иммунитета, наличия хронических заболеваний и правильности соблюдения режима сна, физической активности и питания. Если здоровье человека ослаблено, то его может ждать акклиматизация, отметила эксперт.

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Ранее россиянам рассказали, как избежать отёка ног во время длительных авиаперелётов. Хирург рекомендовал ходить по салону самолёта, пить побольше воды и соблюдать другие правила.

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Борис Эльфанд
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