Россиянка родила мальчика-богатыря
В Рязани на свет появился младенец весом более 5 кг
Пяточка новорождённого младенца весом 5 кг. Фото © VK / Рязанский областной перинатальный центр
Младенец ростом 56 сантиметров и весом 5050 граммов появился в перинатальном центре Рязанской области. Врачи предполагали, что мальчик родится большим, однако вес превзошёл ожидания на 350 граммов, рассказали в в медучреждении.
По словам медиков, большие младенцы часто рождаются из-за сахарного диабета. Однако этот мальчик оказался здоров. Возможно, всё дело в предрасположенности. В прочем, первый ребёнок у матери родился с куда меньшим весом — всего 3600 граммов. По шкале Апгар ребёнку поставили 8 баллов из 9 возможных. Это говорит о том, что его состояние здоровья в норме.
Ранее жительница Санкт-Петербурга родила 12-го ребёнка. Её роды продлились всего 10 минут. Мальчик родился с весом 4710 грамм и ростом 58 сантиметров.