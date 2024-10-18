Россиянка родила мальчика-богатыря

Младенец ростом 56 сантиметров и весом 5050 граммов появился в перинатальном центре Рязанской области. Врачи предполагали, что мальчик родится большим, однако вес превзошёл ожидания на 350 граммов, рассказали в в медучреждении.

По словам медиков, большие младенцы часто рождаются из-за сахарного диабета. Однако этот мальчик оказался здоров. Возможно, всё дело в предрасположенности. В прочем, первый ребёнок у матери родился с куда меньшим весом — всего 3600 граммов. По шкале Апгар ребёнку поставили 8 баллов из 9 возможных. Это говорит о том, что его состояние здоровья в норме.