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18 октября, 15:43

Россиянка родила мальчика-богатыря

В Рязани на свет появился младенец весом более 5 кг

Пяточка новорождённого младенца весом 5 кг. Фото © VK / Рязанский областной перинатальный центр

Пяточка новорождённого младенца весом 5 кг. Фото © VK / Рязанский областной перинатальный центр

Младенец ростом 56 сантиметров и весом 5050 граммов появился в перинатальном центре Рязанской области. Врачи предполагали, что мальчик родится большим, однако вес превзошёл ожидания на 350 граммов, рассказали в в медучреждении.

По словам медиков, большие младенцы часто рождаются из-за сахарного диабета. Однако этот мальчик оказался здоров. Возможно, всё дело в предрасположенности. В прочем, первый ребёнок у матери родился с куда меньшим весом — всего 3600 граммов. По шкале Апгар ребёнку поставили 8 баллов из 9 возможных. Это говорит о том, что его состояние здоровья в норме.

Мария Погребняк поделилась трогательными фотографиями из роддома
Мария Погребняк поделилась трогательными фотографиями из роддома

Ранее жительница Санкт-Петербурга родила 12-го ребёнка. Её роды продлились всего 10 минут. Мальчик родился с весом 4710 грамм и ростом 58 сантиметров.

Полина Никифорова
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