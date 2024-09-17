Жительница Петербурга стала матерью в 12-й раз
Многодетная мать Александра Фёдорова. Фото © Telegram / Роддом 10 СПб
Жительница Санкт-Петербурга Александра Фёдорова родила 12-го ребенка. Процесс появления сына на свет занял у опытной роженицы всего 10 минут. Об этом рассказали в телеграм-канале «Роддом 10 СПб».
Мальчик родился с весом 4710 грамм и ростом 58 сантиметров. Назвали сына Олегом. В роддоме №10 Фёдорова проводит уже шестые роды подряд. Признаётся, что едет в медучреждение, как домой.
«Дети – это большая любовь и огромная ответственность, мне всегда хотелось большую семью, чтобы было много детского смеха, конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь», — рассказала многодетная мать.
Сейчас Фёдоровой 36 лет, а её детям — от 19 лет до 1 года. Женщина не работает уже восемь лет и все свободное время посвящает материнству. В планах — выучиться на акушерку. Большая семья сейчас живет в пятикомнатной квартире, но вскоре должна перебраться в большой частный дом.
Сейчас в России существует множество программ поддержки многодетных семей. Так, в правительстве страны рассматривают введение ежегодной выплаты в День семьи, любви и верности. Поощрять многодетность предложили и работодателям. Они должны будут следить за количеством детей у своих подчиненных. Выплату 1 млн рублей также получат многодетные семьи из дальневосточных районов России для погашения ипотеки.