Жительница Петербурга стала матерью в 12-й раз

Жительница Санкт-Петербурга Александра Фёдорова родила 12-го ребенка. Процесс появления сына на свет занял у опытной роженицы всего 10 минут. Об этом рассказали в телеграм-канале «Роддом 10 СПб».

Мальчик родился с весом 4710 грамм и ростом 58 сантиметров. Назвали сына Олегом. В роддоме №10 Фёдорова проводит уже шестые роды подряд. Признаётся, что едет в медучреждение, как домой.

«Дети – это большая любовь и огромная ответственность, мне всегда хотелось большую семью, чтобы было много детского смеха, конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь», — рассказала многодетная мать.