У вас не было детства, если вы не знаете эти 5 самых популярных дразнилок 90-х
Детские дразнилки 90-х — это не просто слова, это целый пласт уличной культуры, которую знали все. Вспомните, как вы смеялись и играли, крича знакомые фразы!
Каждому из нас знакомы эти строки — они звучали во дворах, на школьных переменах и в бесконечных играх. Детские дразнилки 90-х — особая глава в жизни тех, кто рос в это время. Вспоминаем самые забавные и иногда колкие строки, которые мы произносили не задумываясь, но с улыбкой на лице.
«Мирись, мирись и больше не дерись...»
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Одна из самых известных примирительных фраз 90-х. Каждый ребёнок знал, что даже после самой бурной ссоры эти слова были обязательным кодом к восстановлению дружбы. Иногда добавляли чуть больше остроты: «...а кусаться ни при чём, буду драться кирпичом, а кирпич сломается — дружба начинается».
«Кошка сдохла, хвост облез...»
Эта дразнилка нередко звучала во дворе. Её произносили со смехом и азартом, пытаясь сделать так, чтобы собеседник первым заговорил и оказался «проигравшим». Забавная игра на молчание, которая объединяла ребят в борьбе за первое слово.
«Повторюшка, дядя хрюшка...»
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Сколько раз эта дразнилка произносилась в адрес тех, кто слишком активно копировал других! В 90-е она звучала повсеместно, и даже самая серьёзная попытка повторить чужие действия могла превратиться в повод для всеобщего веселья.
«Скажи «банка» — твоя мама цыганка!»
Абсурдность этой фразы только подогревала желание её использовать. Моментально произнесённая, она вызывала взрыв смеха, и никто не задумывался над её смыслом. Главное — успеть опередить друга.
«Обманули дурака на четыре кулака»
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Классическая дразнилка, использовавшаяся в момент какого-то простого розыгрыша. Обманывали на каждом шагу: в играх, спорах, соревнованиях, — и эта фраза становилась обязательной частью таких моментов.
Эти дразнилки — всего лишь небольшой кусочек тех детских забав, которые наполняли наши дворы смехом и беззаботностью. Сейчас они могут показаться наивными, но тогда они были важной частью нашего детства. Они развивали фантазию, учили быстро находить ответы и, конечно, помогали заводить и сохранять дружбу. Какой же двор в 90-х обходился без строчек: «Жених и невеста, тили-тили-тесто» или «Кому дать, кому дать, кому голову сломать»? А игры в резиночки сопровождались хитрым: «Олимпиада, мамина помада, папины трусы...» Так что, если вам знакомы эти слова, поздравляем: у вас было самое настоящее, весёлое детство.
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