У вас не было детства, если вы не знаете эти 5 самых популярных дразнилок 90-х

Каждому из нас знакомы эти строки — они звучали во дворах, на школьных переменах и в бесконечных играх. Детские дразнилки 90-х — особая глава в жизни тех, кто рос в это время. Вспоминаем самые забавные и иногда колкие строки, которые мы произносили не задумываясь, но с улыбкой на лице.

«Мирись, мирись и больше не дерись...»

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Одна из самых известных примирительных фраз 90-х. Каждый ребёнок знал, что даже после самой бурной ссоры эти слова были обязательным кодом к восстановлению дружбы. Иногда добавляли чуть больше остроты: «...а кусаться ни при чём, буду драться кирпичом, а кирпич сломается — дружба начинается».

«Кошка сдохла, хвост облез...»

Эта дразнилка нередко звучала во дворе. Её произносили со смехом и азартом, пытаясь сделать так, чтобы собеседник первым заговорил и оказался «проигравшим». Забавная игра на молчание, которая объединяла ребят в борьбе за первое слово.

«Повторюшка, дядя хрюшка...»

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Сколько раз эта дразнилка произносилась в адрес тех, кто слишком активно копировал других! В 90-е она звучала повсеместно, и даже самая серьёзная попытка повторить чужие действия могла превратиться в повод для всеобщего веселья.

«Скажи «банка» — твоя мама цыганка!»

Абсурдность этой фразы только подогревала желание её использовать. Моментально произнесённая, она вызывала взрыв смеха, и никто не задумывался над её смыслом. Главное — успеть опередить друга.

«Обманули дурака на четыре кулака»

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Классическая дразнилка, использовавшаяся в момент какого-то простого розыгрыша. Обманывали на каждом шагу: в играх, спорах, соревнованиях, — и эта фраза становилась обязательной частью таких моментов.