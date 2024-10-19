«Всё врут»: Сын Василия Ливанова назвал сплетнями сообщения об ухудшении его состояния
Сын Василия Ливанова опроверг информацию об ухудшении состояния актёра
Информация об ухудшении состояния здоровья звезды «Шерлока» Василия Ливанова является недостоверной. Об этом рассказал сын артиста Борис.
«Всё врут, всё сплетни», — заявил он ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что состояние выписанного из больницы Ливанова резко ухудшилось и ему вызвали скорую помощь. До этого актёр попал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. В итоге народному артисту РСФСР удалили смертельно опасный тромб. Во время операции произошла непредвиденная ситуация — у актёра временно остановилось сердце, тем не менее он смог выкарабкаться.
ТАСС / Вадим Тараканов